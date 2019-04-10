Новый Bentley Flying Spur интригует первым тизером

Фото: Bentley
Британцы готовят к премьере Bentley Flying Spur нового поколения. Пресс-служба бренда рассказала, что роскошный седан предстанет перед публикой до конца текущего года.
Светлана Ермолаева

Вместе с тем, англичане выложили в Сеть 30-секундный ролик: первый тизер свежего Bentley Flying Spur, где в кадр попала первая отличительная деталь авто.

Выяснилось, что, подобно автомобилям Rolls-Royce, у новинки от «Бентли» также будет фигурка на капоте. Правда, с отличием: в виде крылатой литеры «B». Причем умеющая прятаться от вандалов и для безопасности пешеходов за фальшрадиаторную решетку.

Новый четырехдверный Flying Spur построят на той же платформе, что и купе Continental GT. Ожидается, что автомобиль будут оснащать как 635-сильным W12, так и мотором V8 мощностью 550 «лошадей».

Кроме того, появится и гибридная версия модели с силовой установкой суммарной отдачей в 462 силы, унаследовав ее от Porsche Panamera.

Стоит напомнить, что на днях состоятельным россиянам презентовали Bentley Continental GT Convertible 2019 модельного года. Тем самым бренд отметил в России свой 100-летний юбилей.

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10 апреля 2019
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