Новый Bentley Flying Spur интригует первым тизером

Вместе с тем, англичане выложили в Сеть 30-секундный ролик: первый тизер свежего Bentley Flying Spur, где в кадр попала первая отличительная деталь авто.

Выяснилось, что, подобно автомобилям Rolls-Royce, у новинки от «Бентли» также будет фигурка на капоте. Правда, с отличием: в виде крылатой литеры «B». Причем умеющая прятаться от вандалов и для безопасности пешеходов за фальшрадиаторную решетку.

Новый четырехдверный Flying Spur построят на той же платформе, что и купе Continental GT. Ожидается, что автомобиль будут оснащать как 635-сильным W12, так и мотором V8 мощностью 550 «лошадей».