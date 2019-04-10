Правда ли, что в старые двигатели нужно заливать более густое масло

Что же до использования менее вязкого моторного масла для глубоко подержанных автомобилей, то это не только бессмысленно, но еще и опасно. Как объяснил порталу «АвтоВзгляд» руководитель испытательной лаборатории «АвтоТракторные Средства» ГК «Серконс» Дмитрий Хохлов, густая смазка в «подуставших» двигателях приводит к увеличению расхода масла на угар и прочим, более неприятным последствиям.

Объясняется это тем, что толщина масляной пленки возрастает, и в паре цилиндр-маслосъемное кольцо оказывается много неснятого масла в камере сгорания. В дальнейшем продукты износа забивают тонкие каналы отвода смазки в поршне, и происходит закоксовывание камеры сгорания, потеря подвижности поршневых колец и прорыв газов в картер. В конечном итоге двигатель теряет мощность, а то и вовсе отправляется на свалку.

Следовательно, если вы хотите продлить жизнь двигателя, нужно ориентироваться не на вязкость смазки, а на его термостабильность и наличие присадок. К слову, на сегодняшний день на прилавках представлена масса продуктов, разработанных специально для старых моторов — присмотритесь к ним. Проводите масляный сервис с уменьшенными интервалами, покупайте качественную смазку, придерживайтесь спокойного стиля езды, и силовой агрегат ответит вам благодарностью — то есть длительным сроком службы.