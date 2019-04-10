Правда ли, что в старые двигатели нужно заливать более густое масло

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Некоторые искушенные водители придерживаются мнения, что как только на одометре автомобиля появляется шестизначное число, нужно «переводить» двигатель на более густое масло — мол, так можно существенно продлить жизнь силовому агрегату. Почему этой рекомендации лучше не следовать, если в ваши планы не входит преждевременная замена мотора, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Ремонт или замена двигателя — удовольствие не из дешевых, а потому не удивительно, что большинство водителей уделяет ему особое внимание. Рачительные автовладельцы, как только машина «пробегает» определенное количество километров (как правило, 100 000 — 150 000), сокращают интервалы масляного сервиса, переходят на более дорогую продукцию, а некоторые даже начинают покупать менее вязкую смазку.

Но в самом ли деле более густое масло способно продлить мотору жизнь? Дабы ответить на этот вопрос, для начала вспомним, что вообще такое этот индекс вязкости и зачем он нужен. Так, он определяет пределы кинематической вязкости при нормальной и повышенной рабочей температуре. По рекомендации производителя можно выбирать масло в зависимости от погоды за окном: летом заливаем более густое, а зимой — менее.

Фото: twitter.com/pan_american_ca

Что же до использования менее вязкого моторного масла для глубоко подержанных автомобилей, то это не только бессмысленно, но еще и опасно. Как объяснил порталу «АвтоВзгляд» руководитель испытательной лаборатории «АвтоТракторные Средства» ГК «Серконс» Дмитрий Хохлов, густая смазка в «подуставших» двигателях приводит к увеличению расхода масла на угар и прочим, более неприятным последствиям.

Объясняется это тем, что толщина масляной пленки возрастает, и в паре цилиндр-маслосъемное кольцо оказывается много неснятого масла в камере сгорания. В дальнейшем продукты износа забивают тонкие каналы отвода смазки в поршне, и происходит закоксовывание камеры сгорания, потеря подвижности поршневых колец и прорыв газов в картер. В конечном итоге двигатель теряет мощность, а то и вовсе отправляется на свалку.

Следовательно, если вы хотите продлить жизнь двигателя, нужно ориентироваться не на вязкость смазки, а на его термостабильность и наличие присадок. К слову, на сегодняшний день на прилавках представлена масса продуктов, разработанных специально для старых моторов — присмотритесь к ним. Проводите масляный сервис с уменьшенными интервалами, покупайте качественную смазку, придерживайтесь спокойного стиля езды, и силовой агрегат ответит вам благодарностью — то есть длительным сроком службы.

двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
10 апреля 2019
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