Правда ли, что в старые двигатели нужно заливать более густое масло

Ремонт или замена двигателя — удовольствие не из дешевых, а потому не удивительно, что большинство водителей уделяет ему особое внимание. Рачительные автовладельцы, как только машина «пробегает» определенное количество километров (как правило, 100 000 — 150 000), сокращают интервалы масляного сервиса, переходят на более дорогую продукцию, а некоторые даже начинают покупать менее вязкую смазку.
Но в самом ли деле более густое масло способно продлить мотору жизнь? Дабы ответить на этот вопрос, для начала вспомним, что вообще такое этот индекс вязкости и зачем он нужен. Так, он определяет пределы кинематической вязкости при нормальной и повышенной рабочей температуре. По рекомендации производителя можно выбирать масло в зависимости от погоды за окном: летом заливаем более густое, а зимой — менее.