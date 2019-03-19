Представлен Bentley Continental GT с новым мотором V8

Около двух лет назад купе и кабриолет Bentley Continental GT обзавелся производительным шестилитровым W12, развивающим до 635 л. с. и максимальны крутящим моментом в 900 Нм. Теперь роскошный «британец» получил в распоряжение еще и V-образную «восьмерку» с двойным турбонаддувом объемом 4 л и мощностью 550 «лошадей» (770 Нм крутящего момента). В паре с движком выступает восьмиступенчатый «автомат».

Первой сотни Continental GT достигает за 4 секунды, а авто с открытым верхом на это требуется на 0,1 секунды больше. Автомобиль способен разгоняться до 318 км/ч. Конечно, новинка не столь динамична, как модель с топовым мотором (3,7 секунды, 333 км/ч), но зато может поспорить в экономичности — одного бака топлива «двудверке» в новой версии хватает более, чем на 800 км пути.