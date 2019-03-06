Россия рулит: как Aurus отбивает клиентов у Bentley и Rolls-Royce

Да, впервые за долгие годы в международной автоэкспозиции принял участие российский производитель. Нет, вы не угадали: речь отнюдь не про LADA.

После дебюта на родине, а затем и в Арабских Эмиратах, в Женеву прикатил президентский лимузин. Да-да, тот самый Aurus из проекта «Кортеж», вроде бы даже вставший по специальным заказам на конвейер НАМИ. Вроде бы — потому, что выпускать автомобиль хотят ровно столько, сколько будут его покупать. То есть никаких объемов производства не заявлено.

Но зато как громко представляют миру машину, которая по сути в полноценный товарный образец пока так и не превратилась. Но разве это важно, когда марку рекламирует не абы кто, а сам Владимир Путин. Именно на «Аурусе» Президент поехал на инаугурацию. И главное — доехал!