Россия рулит: как Aurus отбивает клиентов у Bentley и Rolls-Royce

rt.com
Для гостей со всего мира открыл свои двери 89-й международный Женевский автосалон. Надо признать, что ключевая европейская выставка изделий мировой автоиндустрии в этом году новинками не богата. Хотя кому они нужны после главной премьеры планеты родом из России.
Вячеслав Василенко

Да, впервые за долгие годы в международной автоэкспозиции принял участие российский производитель. Нет, вы не угадали: речь отнюдь не про LADA.

После дебюта на родине, а затем и в Арабских Эмиратах, в Женеву прикатил президентский лимузин. Да-да, тот самый Aurus из проекта «Кортеж», вроде бы даже вставший по специальным заказам на конвейер НАМИ. Вроде бы — потому, что выпускать автомобиль хотят ровно столько, сколько будут его покупать. То есть никаких объемов производства не заявлено.

Но зато как громко представляют миру машину, которая по сути в полноценный товарный образец пока так и не превратилась. Но разве это важно, когда марку рекламирует не абы кто, а сам Владимир Путин. Именно на «Аурусе» Президент поехал на инаугурацию. И главное — доехал!

А все потому, что исконно русский автомобиль на самом деле вобрал в себя лучшие технологии и решения грандов мирового автопрома. Таких, как Porsche, Bentley, Mercedes-Benz, Rolls-Royce. И если в России «президентмобиль» купить захотят (и даже смогут) немногие, то в Эмиратах — желающие найдутся еще как.

Ну а Европе нужно если и не пригрозить, то как минимум похвастаться — да, мы умеем не хуже ваших! Не зря ведь даже наш Президент пересел с буржуйского Mercedes-Benz на отечественный транспорт. В общем, завидуйте. Ну или покупайте. Тем более, что помимо удлиненного «членовоза» Aurus Senat Limousine L700 найдется и что попроще — седан Aurus Senat S600. Пусть и с шильдиком, явно намекающим на родство с «мерседесовским» Pullman S600.

В арсенале авто — двигатель V8 мощностью под 600 лошадиных сил, система полного привода, разработанная с учетом особенностей российских дорог и климатических условий. До первой сотни с места семитонный лимузин способен разогнаться за 6,9 секунды, а седан это упражнение совершает всего за шесть секунд.

Дорогостоящие материалы отделки, золото, натуральное дерево, высококачественная кожа — персонализировать автомобиль можно на любой вкус и кошелек. Ионизация воздуха, система пожаротушения, богатейший букет систем безопасности (кстати, опять не наших, а проверенных годами заморских) — чего тут только нет.

Пожалуй, на фоне Aurus остальные премьеры, вроде нового чешского кроссовера Skoda Kamiq, и японского Mitsubishi Engelberg Tourer, попросту теряются. Да что там говорить, если даже у королевских Bentley с их особой серией Continental GT и пафосными Rolls-Royce Phantom в лимитированном виде не было замечено столько народу, как на смотринах русского «путинмобиля» за много миллионов рублей.

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7 марта 2019
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