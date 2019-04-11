Названы самые красивые автомобили за всю историю

Какой автомобиль, на ваш взгляд, самый красивый? Давайте спросим об этом широкое жюри, состоящее из ведущих мировых дизайнеров. На основании их личных предпочтений и вкусов был составлен ТОП-100 автошедевров.
Авторитетное немецкое издание AutoBild опубликовало список самых красивых авто, начиная с 20-х годов прошлого века. Для этого привлекли 55 автохудожников-профессионалов из Европы, Америки и Азии. Среди них можно встретить такие имена как Поль Брак, в свое время работавший с Daimler, или Петер Шрайер, рисовавший для Audi, а сейчас он создает автомобили для KIA.
Начнем. Первое место и статус «самого-самого» присвоили Jaguar E-Type, чья премьера состоялась на Женевском автосалоне в 1961 году. Аэродинамику авто просчитывал Малкольм Сэйер. Стоит отметить, что этот вердикт подтвердил давнишнее высказывание Энцо Феррари о том, что это самый красивый автомобиль из когда-либо созданных.
Во вторую строчку вписали Mercedes 300 SL, созданный в 1952 году. А тройку лидеров замыкает Lamborghini Miura — спорткар, дебютировавший в 1966 году с четырехлитровым W12 мощностью 350 л. с. За ним следует Porsche 911: его создали с участием Эрвина Коменда (австрийский инженер, дизайнер Volkswagen Beetle), и Ferrari 250 GT, производимый с 53-го по 65-й года.
Стоит отметить, что в перечне выдающихся автомобилей найдутся также Citroën DS, Bugatti Type 57, Ferrari 250 GTO, Lancia Stratos HF, Talbot-Lago T150C-SS, Chevrolet Corvette C2, Aston Martin DB5 (начало 60-х) и Aston Martin DB9 (2004—2016 гг.).