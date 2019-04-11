Названы самые красивые автомобили за всю историю

Авторитетное немецкое издание AutoBild опубликовало список самых красивых авто, начиная с 20-х годов прошлого века. Для этого привлекли 55 автохудожников-профессионалов из Европы, Америки и Азии. Среди них можно встретить такие имена как Поль Брак, в свое время работавший с Daimler, или Петер Шрайер, рисовавший для Audi, а сейчас он создает автомобили для KIA.

Начнем. Первое место и статус «самого-самого» присвоили Jaguar E-Type, чья премьера состоялась на Женевском автосалоне в 1961 году. Аэродинамику авто просчитывал Малкольм Сэйер. Стоит отметить, что этот вердикт подтвердил давнишнее высказывание Энцо Феррари о том, что это самый красивый автомобиль из когда-либо созданных.