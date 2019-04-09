Mercedes-Benz представляет две новинки

На автосалоне в Шанхае, который распахнет свои двери для посетителей 16 апреля, состоятся сразу две мировые премьеры от Mercedes-Benz. Штутгартцы привезут на китайское моторшоу кроссовер GLB — маленький «Гелендваген», как его прозвали в СМИ — и «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35 4Matic.
По предварительным данным, Mercedes-Benz GLB обзаведется двумя модификациями: с пятью и семью посадочными местами. В Шанхае штутгартцы покажут прототип модели — и скорее всего, именно двухрядной. Что же до серийной версии, то ее представят публике чуть позже, ближе к концу нынешнего года.
Никаких технических подробной о «маленьком Гелендвагене» на сегодняшний день нет — очевидно, в Mercedes-Benz решили сохранить интригу до официальной премьеры. Известно лишь, что кроссовер построили на модульной платформе MFA, знакомой нам по последним A-класс, CLA и GLA. В моторную гамму войдут двигатели мощностью от 160 до 300 л. с. Привод же будет, вероятно, как передний, так и полный.
Что же до второй премьеры — Mercedes-AMG A 35 4Matic — то информацию о нем штутгартцы раскрыли еще в конце марта. «Горячий» седан «вооружен» 306-сильным турбированным мотором, сопряженным с семиступенчатым «роботом». У этой машины ведущими выступают — как можно догадаться из названия — все четыре колеса.
До первой сотни Mercedes-AMG A 35 4Matic разгоняется всего за 4,8 секунды, то есть на 0,1 секунды медленнее, чем одноименный хетчбэк. Максимальная скорость, что не удивительно, ограничена — как бы ни хотелось «полетать» на немецких автобанах, выше 250 км/ч стрелка спидометра не поднимется.