Mercedes-Benz представляет две новинки

По предварительным данным, Mercedes-Benz GLB обзаведется двумя модификациями: с пятью и семью посадочными местами. В Шанхае штутгартцы покажут прототип модели — и скорее всего, именно двухрядной. Что же до серийной версии, то ее представят публике чуть позже, ближе к концу нынешнего года.

Никаких технических подробной о «маленьком Гелендвагене» на сегодняшний день нет — очевидно, в Mercedes-Benz решили сохранить интригу до официальной премьеры. Известно лишь, что кроссовер построили на модульной платформе MFA, знакомой нам по последним A-класс, CLA и GLA. В моторную гамму войдут двигатели мощностью от 160 до 300 л. с. Привод же будет, вероятно, как передний, так и полный.