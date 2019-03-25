Свежие подробности о новом кроссовере Jaguar J-Pace

Следуя примеру своих конкурентов, компания Jaguar решила сосредоточить внимание на кроссоверах. Сначала британцы выпустили на пробу F-Pace, следом — электрический I-Pace. Теперь же они работают над большим J-Pace, который по словам представителей марки, навяжет конкуренцию таким моделям, как Audi Q8 и BMW X6. И хотя появление новинки ожидается лишь в следующем десятилетии, кое-какие подробности о ней уже есть.

По данным портала What Car, новый Jaguar J-Pace оснастят теми же агрегатами, что следующий Range Rover. Поначалу он будет продаваться в единственной модификации — гибридной, однако чуть позже британцы расширят линейку за счет традиционных версий с бензиновыми и дизельными двигателями и системой полного привода.

Уже известно, что длина нового Jaguar J-Pace составит порядка 4900 мм, а объем багажного отсека — 650 литров. Внутреннее убранство кроссовера будет перекликаться с интерьером электрического I-Pace. По аналогии автомобиль обзаведется двумя сенсорными экранами (мультимедийная система и климатическая установка), а также цифровой приборной панелью.

J-Pace станет самым крупным кроссовером в модельном ряду британской марки, а потому он будет стоит дороже, чем тот же I-Pace. По предварительным данным, стартовая цена новинки составит около 70 000 фунтов стерлингов, что по текущему курсу эквивалентно 6 млн. рублей.