К премьере готовится российский Ford Mustang

Судя по всему, за эти несколько месяцев Aviar R67 от рендера успел дорасти до вполне осязаемого автомобиля с готовыми частью ходовой и кузовом из композита и алюминия.

Представители недавно рожденного бренда не скрывают, что в основу модели на электротяге легла Tesla Model S. В частности, в конструкции новинки нашли свое место электродвигатели, батарея, электроника и даже некоторые элементы подвески производства Соединенных Штатов.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», дизайнеры, создавая R67, вдохновлялись американской культурой маслкаров 60-х годов. Если говорить о конкретике, то новинка крайне похожа на Ford Mustang 1967 года. Так что российского в автомобиле не очень много.