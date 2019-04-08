К премьере готовится российский Ford Mustang

В конце прошлого года проявилась российская компания Aviar Motors, занимающаяся созданием электрокара с внешностью в стиле ретро и с баснословным ценником. Тогда автомобиль был представлен лишь на картинке. Теперь разработчики поделились свежими фото, где можно увидеть, как продвигаются работы.
Судя по всему, за эти несколько месяцев Aviar R67 от рендера успел дорасти до вполне осязаемого автомобиля с готовыми частью ходовой и кузовом из композита и алюминия.
Представители недавно рожденного бренда не скрывают, что в основу модели на электротяге легла Tesla Model S. В частности, в конструкции новинки нашли свое место электродвигатели, батарея, электроника и даже некоторые элементы подвески производства Соединенных Штатов.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», дизайнеры, создавая R67, вдохновлялись американской культурой маслкаров 60-х годов. Если говорить о конкретике, то новинка крайне похожа на Ford Mustang 1967 года. Так что российского в автомобиле не очень много.
Экологически чистое купе оснастят парой электромоторов (по одному — на ось) общей мощностью 840 л. с. Ожидается, что с такой силовой установкой авто первой сотни будет достигать за 2,2 с, а его максимальную скорость ограничат 250 км/ч. Заявленный запас хода на одной подзарядке — 507 км пути.
К сожалению, простым смертным Aviar R67 будет недоступен: предварительно электрокупе оценили в 395 000 долларов без учета НДС. По актуальному курсу эта сумма приравнивается приблизительно к 25,6 млн. рублей. До конца года разработчики обещают собрать три экземпляра. О спросе на автомобиль пока ничего не известно.