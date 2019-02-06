В России стартовали продажи новой версии Ford Transit

Ford Transit в версии АГП-14Т — это цельнометаллический фургон с полноценным багажным отсеком. А на его крыше закреплен гидравлический подъемник с выдвижной стрелкой и грузовой «люлькой», поднимающейся на высоту до 14,2 метра. Такой необычный автомобиль позволяет заниматься высотными строительными и электромонтажными работами, и при этом довозить до места все необходимые материалы и оборудование.

Transit АГП-14Т с длинной базой и высокой крышей перевозит трех человек, включая водителя. Автомобиль приводится в движение 2,2-литровым дизелем мощностью 136 л. с. Кстати, сам подъемник, штатно работающий от этого же мотора, оснащен дополнительным ручным насосом для аварийного опускания платформы. А стационарный пульт управления дублируется дистанционным.

Стоит напомнить, что в 2018 году Ford Transit вновь получил статус самого популярного коммерческого автомобиля в России среди иномарок. За это время официальным дилерам бренда удалось реализовать 12 855 машин, что на 34% больше показателей годичной давности. Из них на спецтехнику пришлось 44%.