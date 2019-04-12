Как штрафуют на 5000 рублей за несколько бутылок спиртного в машине

Мало кто знает, но перевозка нескольких «пузырей» домашнего алкоголя в личной машине вполне может обернуться немалым штрафом. А если его обнаружится действительно много, то и до уголовного наказания недалеко.
Мало кто знает, но любой встречный полицейский может легко и непринужденно испортить вам жизнь, если вы перевозите какую-то жидкость, напоминающую спиртное. Как? Да очень просто.
Оказывается, древним законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», верней — его статьей 26, запрещается перевозить по территории России не маркированную (без акцизных марок) спиртсодержащую продукцию.
То есть, если вы, например, любитель самостоятельно делать на собственной даче какие-нибудь ягодные настойки на спирту, или предпочитаете потреблять самогон, который гонят ваши родственники, рано или поздно вы повезете приличного объема «партию» такого самодельного спиртного домой.
Действительно: не кататься же на дачу за каждой бутылкой самодельного ликера? И уж если доехал до своего «семейного» самогонщика, то скорее всего, прихватишь от него в качестве гостинца серьезный объем горячительного.
И тут нужно держать ухо востро. На самом деле, перевозить с собой гражданин имеет право не более 10 литров такой самодельных алкогольных напитков или спирта неизвестного происхождения. Если больше, то над ним начинает маячить статья 14.17.2. КоАП — «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции».
Заметим, что она была введена всего пару лет назад и о ней мало кто знает не только среди водителей, но и далеко не всякий гаишник подозревает о ее существовании. А между тем в ней в качестве наказания фигурирует штраф в размере 3000—5000 рублей и «конфискация продукции, явившейся предметом административного правонарушения» — то есть вашего самогона или запаса наливок.
Подозрительную жидкость в любом случае изымут, чтобы подвергнуть ее экспертизе. Поэтому, даже если вы вывезете совершенно не алкогольную жидкость, но прозрачную и в подозрительной таре, в обязательном порядке маскируйте ее под другими вещами.
Потому как по дороге вполне можно нарваться на особо въедливого сотрудника ДПС, который пожелает осмотреть машину. Характерного вида бутыль может дать ему формальный повод составить постановление о ее изъятии и отправке на экспертизу. Если в жидкости обнаружат алкоголь, то дело пойдет в суд.
Если нет — придется потом выручать свою бутыль из недр МВД. И что характерно: По поводу хоть десятка ящиков купленной в магазине низкопробной водки в салоне никто тебе даже слова не скажет. А за интеллигентную и качественную наливку можно поиметь массу проблем со стороны закона.