Как штрафуют на 5000 рублей за несколько бутылок спиртного в машине

Мало кто знает, но любой встречный полицейский может легко и непринужденно испортить вам жизнь, если вы перевозите какую-то жидкость, напоминающую спиртное. Как? Да очень просто.

Оказывается, древним законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», верней — его статьей 26, запрещается перевозить по территории России не маркированную (без акцизных марок) спиртсодержащую продукцию.

То есть, если вы, например, любитель самостоятельно делать на собственной даче какие-нибудь ягодные настойки на спирту, или предпочитаете потреблять самогон, который гонят ваши родственники, рано или поздно вы повезете приличного объема «партию» такого самодельного спиртного домой.