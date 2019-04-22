BMW 3-серии и другие авто, от которых избавляются через год после покупки

Эксперты составили ТОП-10 автомобилей, с которыми расставались в первый год владения. К слову сказать, таких машин в принципе оказалось не так много — всего 3,4% от общего объема проданных новых «легковушек». Причем, как ни странно, практически все участники антирейтинга — авто немецких и британских премиум-брендов за малым исключением.
Аналитическое агентство iSeeCars, специализирующееся на всевозможной автомобильной статистике, включило в исследование около 46 млн. сделок купли-продажи машин. В расчет брались авто, продержавшиеся у своих первых хозяев не более года с пробегом, не перевалившим за 1000 миль, то есть 1600 км.
Итак, пальму первенства завоевал Mercedes-Benz C-класса: «немцы» уходили во вторые руки, не прижившись у первых владельцев, в 12,4% случаев. В России компактная модель представлена в кузовах седан и купе, ценник на авто стартует от 2 350 000 рублей.
Второе и третье места хит-парада достались еще одному компактному премиуму — BMW 3-й серии, и кроссоверу Land Rover Discovery Sport с одним показателем в 11,8%. На четвертой позиции прописался LR Range Rover Evoque (10,9%), а первую пятерку замыкает MINI Clubman (10,7%).
Далее следуют BMW X1 (10,4%), BMW X3 (9,0%), неожиданно Nissan Versa Note (9,0%), известный в России под именем Note, Jaguar XF (8,8%) и Nissan Versa (8,7%), знакомая нашим соотечественникам как Tiida. Стоит отметить, что оба «Ниссана» выбиваются из общей картины: это одни из самых дешевых автомобилей в своем сегменте. Они не могут похвастать ни современными системами безопасности, ни качеством отделки салона.