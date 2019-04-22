BMW 3-серии и другие авто, от которых избавляются через год после покупки

Аналитическое агентство iSeeCars, специализирующееся на всевозможной автомобильной статистике, включило в исследование около 46 млн. сделок купли-продажи машин. В расчет брались авто, продержавшиеся у своих первых хозяев не более года с пробегом, не перевалившим за 1000 миль, то есть 1600 км.

Итак, пальму первенства завоевал Mercedes-Benz C-класса: «немцы» уходили во вторые руки, не прижившись у первых владельцев, в 12,4% случаев. В России компактная модель представлена в кузовах седан и купе, ценник на авто стартует от 2 350 000 рублей.