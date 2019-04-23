Opel прекращает производство двух моделей

Компания Opel избавляется от моделей, разработанных в бытность немецкого бренда в составе корпорации General Motors. В отставку отправляются два компактных хетчбека — трехдверный Adam и пятидверный Karl, а кроссовер Opel Mokka X меняет архитектуру. И причин тому несколько.
Во-первых, права на модели, созданные на «джиэмовских» платформах, концерну GM и принадлежат, а в 2017 году Opel выкупила компания PSA. А во-вторых, хетчи начали терять популярность, так что они не получат приемников. Разве что Opel Karl переродится в качестве одной из моделей вьетнамского бренда — VinFast Fadil.
Зато маленький «паркетник» Opel Mokka X рынок покидать не собирается. Кроссовер сменит поколение и переедет на новую «тележку», разделив ее с Peugeot 2008.
Стоит напомнить, что Opel Adam получил имя в честь основателя бренда — Адама Опеля. Модель создали на одной архитектуре с «Корсой», впервые представили в 2012 году на автосалоне в Париже, а собирали на немецком заводе в Айзенахе.
На фото Opel Karl
На фото Opel Mokka X
Соплатформенник Chevrolet Spark — Opel Karl, чьи продажи начались в 2015 году, назвали в честь старшего сына основоположника. Автомобиль изготавливали на мощностях GM в Южной Корее.
Кстати, возвращаясь на российский рынок, компания Opel, как минимум в первое время, малолитражки привозить не собирается. Нашим соотечественникам светит компактный кроссовер Grandland X немецкой сборки, а также локализованные у нас минивэн Zafira Life и микроавтобус Vivaro.