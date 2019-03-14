Названы сроки появления в России нового кроссовера Opel Grandland X

Для начала на российском рынке появятся лишь три модели, но в дальнейшем продуктовая линейка расширится. Одним из первых авто к нам приедет Opel Grandland X — компактный кроссовер, дебютировавший в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль построен на платформе EMP2, разработанной концерном PSA. На той же «тележке» собирают «паркетник» Peugeot 3008. Grandland X для россиян будут собирать на мощностях в немецком Айзенахе.

Также до нас докатятся компактвэн Opel Zafira Life и четырехдверный пассажирский фургон Opel Vivaro Transporter. Последние два будут собираться на калужском автозаводе ООО «ПСМА Рус».

- 2019 год отмечен для Opel двумя важными событиями: 120 лет производства автомобилей и возвращение в Россию! — отметил региональный бренд-менеджер Opel в Евразии Драган Ненадович.

К старту продаж дилерская сеть будет насчитывать 15 — 20 шоу-румов, размещенных в крупных городах. В перспективе их количество возрастет вдвое, а то и больше. Но Россия — это не единственный страна, к чьему освоению приступает бренд: к 2022 году Opel собирается выйти еще на пару десятков новых рынков.