Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер

Этот же 230-сильный агрегат приводит в движение кроссовер VinFast Lux SA2.0, в основе которого лежит платформа BMW X5 в кузове F15. Коробка передач в обоих случаях — восьмиступенчатый «автомат». Привод же и у «паркетника», и у седана задний. Правда, тем, кто заинтересуется вьетнамско-баварским SUV, в качестве опции предложат и полный. Очень интересно, сколько же денег автостроитель попросит за свои автомобили…

Как сообщает «Российская Газета», производство седанов и кроссоверов уже началось, но пока лишь предсерийное. Собранные в тестовом режиме машины отправятся на дорожные испытания в 14 разных странах, которые завершатся до конца нынешнего лета. Только после этого вьетнамцы запустят полноценную сборку, и первые авто поступят к местным дилерам. Следовательно, в России ожидать новый азиатский бренд — если они, конечно, не передумают — раньше 2020 года не стоит.