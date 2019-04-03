Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер

Фото: Роспатент
Слухи о том, что первый вьетнамский автопроизводитель VinFast планирует вывести свою продукцию на российский рынок, ходят уже давно. И вот наконец, в открытой базе «Роспатента» появились первые изображения седана и кроссовера, которые в обозримом будущем могут поступить к дилерам.
Кристина Извекова

Четырехдверка, получившая непростое название VinFast Lux A2.0, построена на базе — внимание — BMW 5-й серии шестой генерации (кузов F10). Под капотом седана расположился турбированный четырехцилиндровый мотор мощностью порядка 230 л. с. и крутящим моментом 350 Нм. Впрочем, вьетнамцы обещали, что спустя некоторое время появится и дефорсированная версия с двигателем в 176 «лошадей».

Фото: Роспатент

Этот же 230-сильный агрегат приводит в движение кроссовер VinFast Lux SA2.0, в основе которого лежит платформа BMW X5 в кузове F15. Коробка передач в обоих случаях — восьмиступенчатый «автомат». Привод же и у «паркетника», и у седана задний. Правда, тем, кто заинтересуется вьетнамско-баварским SUV, в качестве опции предложат и полный. Очень интересно, сколько же денег автостроитель попросит за свои автомобили…

Как сообщает «Российская Газета», производство седанов и кроссоверов уже началось, но пока лишь предсерийное. Собранные в тестовом режиме машины отправятся на дорожные испытания в 14 разных странах, которые завершатся до конца нынешнего лета. Только после этого вьетнамцы запустят полноценную сборку, и первые авто поступят к местным дилерам. Следовательно, в России ожидать новый азиатский бренд — если они, конечно, не передумают — раньше 2020 года не стоит.

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3 апреля 2019
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