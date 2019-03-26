General Motors вложит $2 млрд в новую модель Chevrolet

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», GM вроде бы решил передать автозавод под Санкт-Петербургом, остановивший свои линии еще 2015 году, другому производителю. Зато новые вложения для домашних предприятий позволит открыть 700 дополнительных рабочих мест.

В первую очередь американский автостроитель отдаст 300 млн. долларов на модернизацию завода в пригороде Орион (штат Мичиган), где в ближайшем будущем стартует сборка совершенно нового автомобиля на электротяге. Модель пополнит «зеленую» линейку Chevrolet, встав рядом с Bolt EV — компактным хетчбэком с запасом хода до 520 км. Никаких данных о новинке производитель не раскрывает: они станут известны ближе к запуску электрокара на конвейер.

Позже концерн вложится в расширение заводов во Флинте, штат Мичиган, в Спринг Хилле, штат Теннесси и в городе Боулинг Грин, штат Кентукки. Кроме того, денежные инвестиции готовятся для предприятий в Арлингтоне, штат Техас, и Толедо, штат Огайо.