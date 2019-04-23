В России признали дефектными более 10 000 автомобилей Peugeot и Citroёn

Пресс-служба Федерального агентства «Росстандарт» объявила о добровольном отзыве производителями сразу 10 368 автомобилей Peugeot и Citroёn. Под сервисную кампанию попали шесть моделей по трем разным причинам.
Итак, российский офис PSA приглашает 10 335 малолитражек Citroёn C1 и Peugeot 107, собранных на одной модульной платформе, в дилерские автосервисы. Автомобили с вероятным браком были проданы с февраля 2006 года по август 2015-го. Причиной стало ненадежно приклеенные к стеклу задней двери петли.
Второй причиной стали плохо затянутые крепления задней подвески. Такой недостаток обнаружили у 32 фургонов Peugeot Traveller и Expert, а также Citroёn Spacetourer и Jumpy, отданных в руки покупателям с августа 2017-го по октябрь 2018 года. Плюс еще один Traveller, реализованный в апреле прошлого года, получил нестандартный крепеж в рулевом механизме: его необходимо заменить.
Чтобы понять, какое конкретно авто должно посетить автосервис, нужно заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы» и сверить номер из ПТС со списком VIN бракованных машин. При совпадении следует позвонить ближайшему дилеру и записаться на прием. Все запчасти и работы, связанные с отзывом, предоставляются бесплатно.
Напомним, что буквально в начале марта французы приглашали на ремонт почти 2500 тех же Peugeot Traveller/Expert и Citroen Spacetourer/Jumpy из-за проблем с передней подвеской.