В России признали дефектными более 10 000 автомобилей Peugeot и Citroёn

Итак, российский офис PSA приглашает 10 335 малолитражек Citroёn C1 и Peugeot 107, собранных на одной модульной платформе, в дилерские автосервисы. Автомобили с вероятным браком были проданы с февраля 2006 года по август 2015-го. Причиной стало ненадежно приклеенные к стеклу задней двери петли.

Второй причиной стали плохо затянутые крепления задней подвески. Такой недостаток обнаружили у 32 фургонов Peugeot Traveller и Expert, а также Citroёn Spacetourer и Jumpy, отданных в руки покупателям с августа 2017-го по октябрь 2018 года. Плюс еще один Traveller, реализованный в апреле прошлого года, получил нестандартный крепеж в рулевом механизме: его необходимо заменить.