Спасибо, Opel: группа PSA расширяет производство в России

Группа PSA настроена решительно: контракт поможет поддержать на российском рынке бренды, входящие в концерн (Peugeot, Citroёn, DS и Opel), а точнее расширить и модернизировать производство, подняв уровень локализации.
Напомним, что такое сотрудничество с Министерством промышленности и торговли дает производителю целый ряд льгот, в том числе и налоговых, но при этом накладывает определенные обязательства — дополнительные денежные вложения в развитие мощностей. Правда, пока все детали предстоящей сделки, а также размеры инвестиций представители компании оставляют без комментариев.
Само собой напрашивается предположение, что заключение СПИК связано с возвращением в Россию бренда Opel. Уже точно известно, что на первых порах в отечественных шоу-румах представят три модели: компактный кроссовер Opel Grandland X, построенный на одной платформе с Peugeot 3008, минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter. И если «паркетник» к нам будут привозить прямиком с конвейеров немецкого завода в Айзенахе, то сборку вэна и микроавтобуса наладят на площадке в Калуге.
Напомним, что старт продаж новых «Опелей» уже маячит в недалеком будущем: в дилерские центры новинки завезут в четвертом квартале текущего года.