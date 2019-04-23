Спасибо, Opel: группа PSA расширяет производство в России

Само собой напрашивается предположение, что заключение СПИК связано с возвращением в Россию бренда Opel. Уже точно известно, что на первых порах в отечественных шоу-румах представят три модели: компактный кроссовер Opel Grandland X, построенный на одной платформе с Peugeot 3008, минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro Transporter. И если «паркетник» к нам будут привозить прямиком с конвейеров немецкого завода в Айзенахе, то сборку вэна и микроавтобуса наладят на площадке в Калуге.

Напомним, что старт продаж новых «Опелей» уже маячит в недалеком будущем: в дилерские центры новинки завезут в четвертом квартале текущего года.