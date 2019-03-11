Кадавры, свиньи и медведи: как проводились первые краш-тесты автомобилей

Фото carkeys.co.uk
Когда инженеры только начинали бить автомобили, оценивая уровень пассивной безопасности своей продукции, им приходилось пускаться во все тяжкие, чтобы понять, как улучшить конструкцию транспортных средств, чтобы защитить их пассажиров.
Эдуард Раскин

Разбить и перевернуть, разогнать и сбросить с обрыва — такими были первые испытания автомобиля на пассивную безопасность. Сегодня это выглядит как телевизионное шоу каскадеров, но в тридцатых годах прошлого века именно так производители представляли себе краш-тесты.

Первым брендом, кто вывел свое детище на «экзамен», стала крупнейшая американская корпорация General Motors. А «студентом» — Chrysler Airflow, первый в мире автомобиль с обтекаемым кузовом, дитя кризиса 1929—1933 годов. После испытаний машину значительно доработали и только потом представили покупателям. За рулем того автомобиля находился живой человек.

Но именно в тридцатых годах произошла первая в истории попытка использования манекенов для испытаний пассивной безопасности авто. Неудачная. Технологии того времени просто не позволили создать копию человека, способную продемонстрировать травмы и подсказать инженерам пути улучшения автомобиля. Отсутствие необходимого для полноценного сбора данных оборудования очень скоро привело автопроизводителей к методам эпохи Ренесанса: за руль «подопытных» машин начали сажать… трупы людей!

Для изучения последствий смоделированного ДТП выбирали умерших ненасильственной смертью представителей среднего класса. Благодаря последующему изучению останков, можно было получить бесценную информацию о возможных переломах, полученных ранах и других травмах.

Однако такая методика перестала себя оправдывать достаточно быстро: законодательство в этой сфере ужесточалось, и, как правило, за руль разбиваемого на полигоне транспортного средства попадали в основном останки пожилых людей. И испытатели не могли смоделировать, например, что произойдет с ребенком или подростком в случае дорожно-транспортного происшествия.

Сбор данных был не полноценным, а многие идеи по улучшению пассивной безопасности росто не находили подтверждения. Тем временем количество автомобилей, которые уже ездили по дорогам всего мира, резко увеличилось, порождая все новые и новые аварии.

Именно тогда, несмотря на ожесточенные протесты обществ по защите животных и других социальных организаций, автопроизводители решили использовать в качестве подопытных братьев наших меньших. В роли главного испытателя оказались свиньи: строение их тела лучше всего подходила под требования ученых. Животное, перед тем как попасть за руль, накачивали обезболивающими и снотворным, а в случае серьезных увечий в аварии — сразу же усыпляли.

Несмотря на серьезное противодействие со стороны защитников природы, свиньи достаточно долго были главными испытателями систем пассивной безопасности автомобиля и поработали во благо человечества невероятно продуктивно: благодаря хрюшкам, появились деформируемые элементы кузова, складывающееся рулевое колесо и многое другое.

Количество спасенных человеческих жизней вряд ли поддается расчету, но то, что сотни тысяч сохранили здоровье — факт. Кстати, кроме свиней за руль тестового автомобиля пытались усадить приматов, собак и… медведей!

Однако необходимость появления специальных манекенов, которые позволят изучить последствия ДТП и точно спрогнозировать и предупредить повреждения человека, вернула автомобильные бренды к самому началу пути. В 70-х сразу несколько американских компаний взялись за разработку искусственного испытателя, которому присвоили рабочее название Hybrid.

В 1972 году появилось второе поколения, «оснащенное» позвоночником и коленными суставами, которое было одобрено для проведения тестов. Впрочем, это не помешало американцам продолжать эксперименты с использованием животных: последнюю свинью «разбили» в автомобиле в 1993 году.

безопасность дорожного движения, история
11 марта 2019
273