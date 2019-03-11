Кадавры, свиньи и медведи: как проводились первые краш-тесты автомобилей

Разбить и перевернуть, разогнать и сбросить с обрыва — такими были первые испытания автомобиля на пассивную безопасность. Сегодня это выглядит как телевизионное шоу каскадеров, но в тридцатых годах прошлого века именно так производители представляли себе краш-тесты.

Первым брендом, кто вывел свое детище на «экзамен», стала крупнейшая американская корпорация General Motors. А «студентом» — Chrysler Airflow, первый в мире автомобиль с обтекаемым кузовом, дитя кризиса 1929—1933 годов. После испытаний машину значительно доработали и только потом представили покупателям. За рулем того автомобиля находился живой человек.

Но именно в тридцатых годах произошла первая в истории попытка использования манекенов для испытаний пассивной безопасности авто. Неудачная. Технологии того времени просто не позволили создать копию человека, способную продемонстрировать травмы и подсказать инженерам пути улучшения автомобиля. Отсутствие необходимого для полноценного сбора данных оборудования очень скоро привело автопроизводителей к методам эпохи Ренесанса: за руль «подопытных» машин начали сажать… трупы людей!

Для изучения последствий смоделированного ДТП выбирали умерших ненасильственной смертью представителей среднего класса. Благодаря последующему изучению останков, можно было получить бесценную информацию о возможных переломах, полученных ранах и других травмах.