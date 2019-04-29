Какие подержанные китайские авто пользуются повышенным спросом

На вершине рейтинга поселился Chery Tiggo FL — кроссовер, чье производство стартовало в 2005 году. Сейчас этот автомобиль уже сменил поколение, и на рынке новых машин продается под именем Tiggo 3. «Паркетник» в январе-марте перепродали в количестве 1900 машин, увеличив объем на 3,5%.

На втором месте — Lifan Solano: его выбрали 1500 покупателей. Реализация этих седанов упала на 2%. За ним следует еще одна модель этого бренда: компактный кроссовер X60 с показателем в 1400 единиц (+13,5%). Авто можно приобрести и в новом состоянии у дилера, где его ценник стартует от 739 900 рублей.

На четвертой строчке прописался небольшой рамный внедорожник Great Wall Hover (он же Haval H3): «проходимец» пришелся по вкусу 1300 потребителям (+3%). Пятерку лидеров замыкает Geely Emgrand 7 (1200 экземпляров, +14%).

Далее в десятку первых, по данным агентства «Автостат» вошли Haval H5 (1002 автомобиля, +11%), Chery Amulet (862 штуки, −12,5%), покинувший конвейер Geely MK (744 авто, −7,5%), Chery Bonus или Very в кузовах лифтбэк и хетчбэк соответственно (675 машин, −3,5%), а также Geely MK Cross (626 единиц, +8%).

Стоит напомнить, что не так давно аналитики поделились подсчетами продаж кроссоверов и внедорожников, назвав ТОП-10 самых популярных SUV на вторичном российском рынке.