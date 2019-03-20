Седан Geely Emgrand 7 серьезно подешевел

Стоимость Geely Emgrand 7 упала на 70 000 рублей. Отныне седан в варианте «Комфорт» со старшим 133-сильным мотором объемом 1,8 л, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой», обойдется в 809 990 рублей, а покупка Emgrand 7 «Люкс» с таким же движком, сочетающимся с вариатором, выльется в 899 990 «целковых».

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в начале марта, «четырехдверка» обзавелась свежим 1,5-литровым двигателем мощностью 103 «лошадки», а вместе с ним и новой базовой комплектацией «Стандарт», отличающейся довольно внушительным для своей ценовой категории списком оснащения. Такое авто может похвастать запуском мотора с кнопки и функцией задержки выключения передних фар, а также мультимедийной системой с TFT-экраном. Его прайс начинается от 735 990 рублей.

Стоит напомнить, что прейскурант на бюджетного «китайца» не поднимался с сентября 2018 года, после того, как в Россию пришел рестайлинговый седан белорусского производства.