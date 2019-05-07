Минский автозавод представил убийцу «Газели»

Фото: MAZ
Минский автомобильный завод начал принимать заказы на грузопассажирский цельнометаллический фургон МАЗ-365022. Он вполне сможет поспорить на рынке с популярными горьковскими «Газелями NEXT».
Светлана Ермолаева

Новый моноприводный фургон МАЗ в базе получил центральный замок, зеркала и стеклоподъемники с электроприводом, а также кондиционер, круиз-контроль и задние парктроники. Кроме того, на борту автомобиля имеется MP3-магнитола и модуль вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Под капотом коммерческой новинки спрятался 150-сильный турбодизель объемом 2,7 л китайского производства, работающий в паре с шестиступенчатой «механикой». Такой агрегат устанавливают на грузовик JAC N56. По паспорту грузоподъемность «белоруса» достигает 1430 кг, а полная масса — 4050 кг.

Стоит отметить, что автомобиль собирают по методу крупноузловой сборки из машинокомплектов, поставляемых из Поднебесной, на мощностях «Брестмаш». Но в обозримом будущем запланировано локализованное производство.

В длину МАЗ-365022 доходит до 6000 мм, а в ширину — до 2100 мм при высоте в 2800 мм и колесной базе в 3570 мм. Прайс на авто пока не объявлен. Но, по некоторым данным, фургон оценили несколько выше потенциального конкурента «Газель NEXT».

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9 мая 2019
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