В России стартовали продажи двух дешевых кроссоверов JAC

Фото АвтоВзгляд
На российском рынке открылись продажи сразу двух новых кроссоверов вновь вернувшейся к нам китайской марки JAC — компактный S3 и флагманский S5. Что предлагают азиаты в своих авто ценой немногим меньше 1 000 000 рублей?
Лика Затворная

Прежде всего, стоит отметить, что новинками обе модели можно назвать разве что с большой натяжкой. Некогда кроссовер JAC S5 у нас уже продавался. Вот только совсем не покупался. Китайцы, поменяв дистрибьютора, решили повторить экспансию с уже рестайлинговой версией пресловутой «пятерки», разбавив продуктовую линейку младшим S3.

Компактный «паркетник» JAC S3 предлагается в двух модификациях: базовой — с 1,5-литровым мотором мощностью 113 л. с. и шестискоростной «механикой», а также более навороченной — в оснащении с движком о 118 «лошадях» и вариатором. Цена на автомобиль стартует от 749 900 рублей.

Что касается старого нового JAC S5, то клиенты могут выбирать между 2-литровым агергатом разной сетепни форсировки — 136 и 177 л. с., а также механическойт коробкой передач о пяти или шести скоростях, либо шестиступенчатым «роботом». Большой кроссовер попросит за себя и больше денег — ценник начинается от 849 900 рублей.

В перечень оборудования моделей входят кожаный мультифункциональный руль, круиз и климат-контроль, мультимедийный центр с 7-дюймовым тачскрином и Bluetooth-модулем, датчики давления в шинах, система помощи при старте на склоне, а также ABS, ESP и «антибукс».

До конца января, кстати, объявлена акция, предусматривающая дополнительные скидки на авто. А чуть позже в наших шоу-румах появится еще одна новинка — пикап JAC T6. Что, уже побежали занимать очередь?

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, автосалоны, купить машину, китайские авто
18 января 2019
457