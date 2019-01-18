В России стартовали продажи двух дешевых кроссоверов JAC

Прежде всего, стоит отметить, что новинками обе модели можно назвать разве что с большой натяжкой. Некогда кроссовер JAC S5 у нас уже продавался. Вот только совсем не покупался. Китайцы, поменяв дистрибьютора, решили повторить экспансию с уже рестайлинговой версией пресловутой «пятерки», разбавив продуктовую линейку младшим S3.

Компактный «паркетник» JAC S3 предлагается в двух модификациях: базовой — с 1,5-литровым мотором мощностью 113 л. с. и шестискоростной «механикой», а также более навороченной — в оснащении с движком о 118 «лошадях» и вариатором. Цена на автомобиль стартует от 749 900 рублей.