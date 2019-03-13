На ГАЗе стартовало производство новой «Газели»

Первый тяжелый цельнометаллический фургон ГАЗа может взять на борт две тонны груза. Раньше в этом сегменте присутствовали лишь автомобили иностранного производства — наши аплодисменты Горьковскому автозаводу.

Новая модификация «Газель-Next» массой 4,6 тонны козыряет увеличенной площадью загрузки — 8,1 «квадрата», а также объемом кузова в 15,5 «кубов».

Что касается микроавтобуса, то в его салоне могут одновременно ехать 22 человека, без учета водителя.

Среди прочих новшеств свежих «Газелей» — более эффективные тормозные механизмы, перенастроенная подвеска и усиленный задний мост.

Цены начинаются от 1 575 000 рублей. Ближайший конкурент в лице американского Ford Transit российской сборки попросит за себя не меньше 2 192 000 рублей.