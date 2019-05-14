Стали известны свежие подробности об обновленном Skoda Superb

Рестайлинговый Skoda Superb вооружат полностью светодиодным освещением. Причем впервые модель получит матричную головную оптику. Блок-фара вмещает основной модуль, работающий как для ближнего, так и для дальнего света, а также еще три световых элемента. Под ними расположилась диодная полоска, взявшая на себя функции дневных ходовых огней, указателя поворота и «габаритов». Кроме того, в задние фонари интегрированы динамические «поворотники».

Изюминкой можно назвать функцию, названную Coming/Leaving Home, когда при включении и выключении мотора все элементы фар и фонарей зажигаются и гаснут в определенной последовательности. Получается такое вот анимированное приветствие.

А между тем, совсем скоро посвежевший Superb впервые предстанет перед публикой. Производитель проанонсировал премьеру на время уже стартовавшего Чемпионата мира по хоккею в Братиславе, который продлится до 26 мая. Точная дата пока не называется.