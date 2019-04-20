Как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта

Как известно, двигатели подавляющего большинства современных автомобилей оснащены гидрокомпенсаторами клапанов. Каждый из них представляет компактный механический узел, который под действием давления масла компенсирует клапанный зазор. Главная задача гидрокомпенсаторов — сделать клапанный механизм малошумным и необслуживаемым, поскольку при их нормальной работе ручная регулировка клапанов попросту не нужна.

Сам гидрокомпенсатор устроен довольно просто — в маленькую камеру этой детали под давлением насоса поступает масло, которое давит на поршенек. Последний, собственно, и убирает зазор между клапаном и толкателем. Все вроде бы просто и эффективно, но, как говорится, в любом деле есть нюансы…

Дело в том, что каналы, по которым в гидрокомпенсаторах движется масло, очень тонкие, и при холодном пуске двигателя масло поступает не сразу. А уже если в такой канал попадут даже малейшие частицы грязи, то движение масляного потока и вовсе полностью перекрывается. В результате соприкасаемые детали трутся друг о друга, что называется, всухую, провоцируя тот самый неприятный стук.