Как быстро ликвидировать стук в двигателе без дорогого ремонта

Большинство современных автомобильных моторов в сравнении с двигателями прошлых поколений — агрегаты малошумные. Поэтому внезапное появление посторонних звуков при работе движка должно сразу же насторожить водителя…
Ефим Розкин

Как известно, двигатели подавляющего большинства современных автомобилей оснащены гидрокомпенсаторами клапанов. Каждый из них представляет компактный механический узел, который под действием давления масла компенсирует клапанный зазор. Главная задача гидрокомпенсаторов — сделать клапанный механизм малошумным и необслуживаемым, поскольку при их нормальной работе ручная регулировка клапанов попросту не нужна.

Сам гидрокомпенсатор устроен довольно просто — в маленькую камеру этой детали под давлением насоса поступает масло, которое давит на поршенек. Последний, собственно, и убирает зазор между клапаном и толкателем. Все вроде бы просто и эффективно, но, как говорится, в любом деле есть нюансы…

Дело в том, что каналы, по которым в гидрокомпенсаторах движется масло, очень тонкие, и при холодном пуске двигателя масло поступает не сразу. А уже если в такой канал попадут даже малейшие частицы грязи, то движение масляного потока и вовсе полностью перекрывается. В результате соприкасаемые детали трутся друг о друга, что называется, всухую, провоцируя тот самый неприятный стук.

Кстати, нередко такой, причем относительно короткий по своей длительности, звук можно слышать в первые минуты после запуска холодного мотора, но это считается нормальным явлением. А вот если силовой агрегат продолжает стучать уже после прогрева, то этот факт однозначно нельзя оставлять без внимания. В противном случае с большой долей вероятности можно «загреметь» на дорогостоящий ремонт, включающий замену распределительных валов и, что не исключается, клапанов.

Тут автовладельцу надо понимать следующее: повышенный стук гидрокомпенсаторов — это прямое следствие нарушения зазоров между клапанами и толкателями, что в итоге провоцирует повышенный износ деталей всей клапанной группы, в том числе кулачков распредвала. Что, в свою очередь, ведет к целому «букету» других сопутствующих проблем: нарушению нормальной работы газораспределительного механизма, заметному снижению мощности двигателя, ухудшению его экологических показателей, резкому увеличению расхода топлива.

Чтобы «стучание» подобного рода не вызывало отмеченных выше неприятностей, мастерам нередко приходится делать частичную разборку мотора и настройку зазоров. Впрочем, при выявлении подобного дефекта существует и другой вариант решения проблемы. Этот оригинальный способ, позволяющий обойтись без какой либо разборки двигателя, предложили и внедрили специалисты компании Liqui Moly (Германия).

Ими была разработана специальная присадка в масло Hydro Stossel Additiv, обеспечивающая восстановление работоспособности гидрокомпенсаторов. Как показала вся последующая практика применения данной моющей присадки, предложенная идея оказалась не только простой по своей реализации, но и весьма эффективной.

Основная суть технического решения, предложенного немецкими химиками, основывается на том принципе, что гидрокомпенсаторы стучат лишь тогда, когда в них не подается моторное масло. Очевидно, что подобное происходит только в том случае, когда в них засорены масляные каналы. Но достаточно устранить указанные загрязнения — и все функции восстанавливаются.

Именно так и работает немецкий Hydro Stossel Additiv. Специальная подобранная рецептура позволяет данному препарату прочищать даже самые тонкие каналы системы смазки, что нормализует подачу моторного масла ко всем значимым узлам газораспределительного механизма. Благодаря этому гидрокомпенсаторы начинают нормально смазываться и шум от их работы пропадает.

Практика применения данного продукта показала, что эффект проявляется уже через 300—500 км пробега после заливки препарата, причем при следующей замене масла «подновлять» присадку уже не требуется. К слову, в современных силовых агрегатах сегодня хватает и других аналогичных устройств с такими же проблемами, как у гидрокомпенсаторов. Это, например, гидронатяжители цепей или, скажем, системы управления фазами ГРМ и т. п. Оказалось, что присадка Hydro Stossel Additiv способна также очистить и эти механизмы от загрязнений и полностью восстановить их работоспособность, достаточно лишь своевременно залить средство в мотор.

Практика свидетельствует, что 300 мл присадки с избытком хватает для обработки системы смазки, объем применяемого масла в которой не превышает шести литров. Как отмечают эксперты, данный состав можно использовать в том числе и в двигателях, оснащенных турбонаддувом и катализатором.

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20 апреля 2019
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