Российский рынок вновь начал пикировать

На второй строчке по традиции прописался KIA с результатом в 19 819 машин (+1%), а тройку лидеров, как и раньше, замыкает Hyundai, распродавший свою продукцию в количестве 15 379 экземпляров (-3%).

Четвертое и пятое места заняли Renault (12 543 экземпляра, +5%) и Volkswagen (9551 единица, +7%) соответственно. А за ними в ТОП-10 следуют: Toyota (8466 автомобилей, −4%), Skoda (7359 машин, +16%), Группа ГАЗ (5424 авто, +1%), Ford (3752 штуки, −23%) и премиальный Mercedes-Benz (3456 авто, +2%).

Стоит отметить, что наибольшую динамику аж в 1780% показал сбыт коммерческих автомобилей Hyundai (94 машины), а наибольший спад — коммерческий транспорт Mercedes-Benz (128 авто, −77%).

– Тенденция на рынке такова, что покупательский интерес потихоньку смещается в сторону автомобилей с пробегом, а срок владения автомобилем растет, — комментирует ситуацию генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. — Что касается господдержки 2019 года, то бюджет, выделенный на реализацию программы в этом году был очень ограничен и деньги закончились слишком рано. В итоге я не ожидаю роста авторынка в ближайшие месяцы. Это связано как с отсутствием масштабных программ господдержки высокой емкости, так и с сезонностью. В прошлом году сезонный фактор был выражен не так ярко, поскольку в преддверии ЧМ-2018 по футболу было много акций и поддержек от автопроизводителей, а в этом году можно ожидать традиционное летнее затишье на авторынке. Мы прогнозируем, что рынок по итогам года останется на уровне 2018 года или даже покажет незначительную отрицательную динамику.