Российский рынок вновь начал пикировать

Фото: LADA
Аналитики из Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) поделились результатами апрельских продаж новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта. Так, за пошедший месяц в России дилеры отдали в руки покупателей 148 296 авто.
Светлана Ермолаева

Эти цифры не дотягивают до прошлогодних результатов 2,7%. А всего с начала года было реализовано 539 946 автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что председатель комитета АЕБ Йорг Шрайбер никаких прогнозов не дает, лишь отмечая низкие темпы продаж:

– Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост. — отметил он.

Непререкаемым лидером российского рейтинга остается LADA: Волжский автозавод реализовал в апреле 32 316 «легковушек» (+5%). Напомним, что продуктовая линейка АВТОВАЗа представлена обновленным семейством Granta, седанами и универсалами Vesta, хетчбэками LADA XRAY, а также фургонами Largus и внедорожником 4x4.

  • На фото KIA Rio
  • На фото Hyundai Creta

На второй строчке по традиции прописался KIA с результатом в 19 819 машин (+1%), а тройку лидеров, как и раньше, замыкает Hyundai, распродавший свою продукцию в количестве 15 379 экземпляров (-3%).

Четвертое и пятое места заняли Renault (12 543 экземпляра, +5%) и Volkswagen (9551 единица, +7%) соответственно. А за ними в ТОП-10 следуют: Toyota (8466 автомобилей, −4%), Skoda (7359 машин, +16%), Группа ГАЗ (5424 авто, +1%), Ford (3752 штуки, −23%) и премиальный Mercedes-Benz (3456 авто, +2%).

Стоит отметить, что наибольшую динамику аж в 1780% показал сбыт коммерческих автомобилей Hyundai (94 машины), а наибольший спад — коммерческий транспорт Mercedes-Benz (128 авто, −77%).

– Тенденция на рынке такова, что покупательский интерес потихоньку смещается в сторону автомобилей с пробегом, а срок владения автомобилем растет, — комментирует ситуацию генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. — Что касается господдержки 2019 года, то бюджет, выделенный на реализацию программы в этом году был очень ограничен и деньги закончились слишком рано. В итоге я не ожидаю роста авторынка в ближайшие месяцы. Это связано как с отсутствием масштабных программ господдержки высокой емкости, так и с сезонностью. В прошлом году сезонный фактор был выражен не так ярко, поскольку в преддверии ЧМ-2018 по футболу было много акций и поддержек от автопроизводителей, а в этом году можно ожидать традиционное летнее затишье на авторынке. Мы прогнозируем, что рынок по итогам года останется на уровне 2018 года или даже покажет незначительную отрицательную динамику.

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14 мая 2019
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