В России перестают пользоваться спросом автомобили с «механикой»

Продажи авто с «механикой» по сравнению с прошлогодними объемами упали на 8%. Снизилась и рыночная доля таких автомобилей: с 45,2% до 41,3% (-3,9%). Наибольшей популярностью у россиян пользовались машины с МКП отечественной LADA: с января по март «автовазовская» продукция нашла 74 400 покупателя (+5%).

Вторая строчка досталась французам. Компания Renault, занимающая четвертое место в общем рейтинге, реализовала 20 600 автомобилей с механической коробкой передач, потеряв 15% «голосов». Тройку лидеров этого хит-парада, по данным агентства «Автостат», замыкает Hyundai с показателем в 9300 экземпляров (-5%). Четвертым и пятым пунктом следуют KIA (8700 штук, −30%) и Skoda (6 авто, −16%) соответственно.

Кстати, накануне, аналитики углубились в продажи машин с «автоматом», составив рейтинг таких моделей, где на вершине заняла свое место бюджетная KIA Rio. Интересно, что в первой десятке автомобилей с АКП не оказалось ни одной отечественной «легковушки».