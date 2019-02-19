Может ли водитель, получивший права на машину с АКП, доучиться на «механику»

Некоторые водители, имеющие «права» с особой отметкой AT (автоматическая трансмиссия), впоследствии начинают жалеть о том, что в свое время отказались от обучения на «механике». Как пройти переподготовку, и почему лучше сразу записываться на полноценные автокурсы, даже если вы не собираетесь ездить на «ручке», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Несколько лет назад программу подготовки водителей категории «B» разбили на два направления. И с тех пор те, кто не желает мучиться, осваивая тонкое искусство дергать рычаг и вовремя выжимать сцепление, могут обучаться исключительно на АКП, получая на выходе соотвествующее свидетельство и «права» с особой отметкой АТ.
И хотя предполагалось, что «упрощенная» программа будет пользоваться высоким спросом, не многие пешеходы, решившие пополнить ряды водителей, отказываются от «механики», рассказала порталу «АвтоВзгляд» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Но такие есть. И некоторые из них впоследствии о своем выборе горько жалеют, что, впрочем, и не удивительно.
В пользу полноценного (читай — на МКП) обучения вождению есть несколько весомых аргументов. Во-первых, вы всегда сядете за руль машины друга или любого каршерингового авто. Во-вторых, прилично сэкономите при покупке нового транспорта — автомобили с АКП существенно дороже своих «трехпедальных» собратьев. В-третьих, вам не придется тратить время, нервы и деньги, если однажды решите переучиться на «ручку».
Да, переучиться на «механику», чтобы обменять свои «права» с отметкой АТ на «корочку» без таковой, вполне реально, но придется запастись терпением и затянуть потуже пояса. Для тех, кто решил освоить «ручную» трансмиссию, в автошколах есть специальные курсы переподготовки, включающие в себя 16 часов практических занятий. Но стоит это удовольствие недешево: в столице, к примеру, средний ценник равен 15 000 рублей.
Оплатой и практическими занятиями с инструктором дело, естественно, не ограничивается. Тем, кто переучивается с «автомата» на «механику», приходится повторно демонстрировать свое водительское мастерство инспекторам ГИБДД. К счастью, согласно процедуре, сдают они только «площадку» — на «теорию» и «город» курсантов, уже являющихся автомобилистами, не отправляют.
«А что вообще будет, если меня с в/у на АКП поймают на машине с МКП?» — интересуются некоторые пользователи Сети. Отвечаем: будет солидный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей по ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Все справедливо, ведь если автомобилист допущен только к «двухпедальным» авто, то за рулем «трехпедального» он, по факту, пешеход.