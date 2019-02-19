Может ли водитель, получивший права на машину с АКП, доучиться на «механику»

Несколько лет назад программу подготовки водителей категории «B» разбили на два направления. И с тех пор те, кто не желает мучиться, осваивая тонкое искусство дергать рычаг и вовремя выжимать сцепление, могут обучаться исключительно на АКП, получая на выходе соотвествующее свидетельство и «права» с особой отметкой АТ.

И хотя предполагалось, что «упрощенная» программа будет пользоваться высоким спросом, не многие пешеходы, решившие пополнить ряды водителей, отказываются от «механики», рассказала порталу «АвтоВзгляд» президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Но такие есть. И некоторые из них впоследствии о своем выборе горько жалеют, что, впрочем, и не удивительно.