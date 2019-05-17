Как будет выглядеть новая Skoda Octavia

Фото: auto.cz
Самая популярная модель чешского бренда Skoda Octavia готовится сменить поколение и бренд уже начал ее финальные дорожные тесты. Об этом свидетельствуют шпионские фотоснимки, где авто засветилось практически без камуфляжа. Как же будет выглядеть бестселлер марки?
Светлана Ермолаева

Эксклюзивные изображения Skoda Octavia нового, четвертого по счету, поколения, катающегося по дорогам Чехии, попали в распоряжение местного издания Auto.cz. Оно-то и сообщило, что новинку представят мировой публике в конце текущего года.

Правда, не так давно, в другом зарубежном интернет-журнале проскочила информация, что этот автомобиль, согласно внутренней документации концерна Volkswagen, не может дебютировать раньше VW Golf. А его нам обещали в конце февраля 2020 года. Так когда же состоится премьера? Видимо, придется дождаться официального заявления.

Как видно на фото, новинка получит оптику, выполненную в стиле концепта Vision RS, хотя разработчики тщетно пытались замаскировать фары так, чтобы они были похожи на освещение обновленного Superb.

Напомним, что в этом году Octavia празднует свой 60-летний юбилей. Автомобиль начал свою историю в 1959 году. Тогда модель просуществовала на рынке 12 лет, покинув его, чтобы вернуться в середине 90-х в том виде, к которому мы уже привыкли.

На данный момент российским покупателям представлена «Октавиа» с парой бензиновых моторов — на выбор. Младший — 110-сильный объемом 1,6 л, агрегатированный либо с пятиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной АКП. Кроме того, в арсенале авто есть 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 150 или 180 «лошадей», работающий вкупе с шестискоростной МКП или семиступенчатой DSG. Ценник на модель начинается от 1 112 000 рублей.

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17 мая 2019
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