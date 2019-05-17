Как будет выглядеть новая Skoda Octavia

Эксклюзивные изображения Skoda Octavia нового, четвертого по счету, поколения, катающегося по дорогам Чехии, попали в распоряжение местного издания Auto.cz. Оно-то и сообщило, что новинку представят мировой публике в конце текущего года.

Правда, не так давно, в другом зарубежном интернет-журнале проскочила информация, что этот автомобиль, согласно внутренней документации концерна Volkswagen, не может дебютировать раньше VW Golf. А его нам обещали в конце февраля 2020 года. Так когда же состоится премьера? Видимо, придется дождаться официального заявления.

Как видно на фото, новинка получит оптику, выполненную в стиле концепта Vision RS, хотя разработчики тщетно пытались замаскировать фары так, чтобы они были похожи на освещение обновленного Superb.