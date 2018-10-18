Какое топливо восстанавливает мотор до состояния нового

Любой мотор — что новый, что уже пожилой — очень не любит, когда в его камерах сгорания появляются посторонние отложения. Причиной их появления могут быть и не вполне качественное топливо, и специфические условия эксплуатации — например постоянная езда по пробкам. Нагар налипает на клапана, форсунки системы впрыска, свечи и прочие чувствительные места. Он состоит, преимущественно, из сажи и соединений металлов, присутствующих в составе присадок к бензину. Из-за подобного рода отложений клапана перестают обеспечивать мотору правильное дыхание. Покрытые отложениями форсунки не могут правильно распылять топливо по камере сгорания. Все это нарушает процесс сгорания в цилиндрах.
Двигатель теряет мощность, начинает «жрать» бензин или дизель, в ускоренном темпе выходит из строя катализатор, и т. д. Производители автохимии давно в курсе подобных проблем и предлагают автовладельцам свое решение. Заливаешь в бензобак своей машины жидкость из разрекламированного пузырька и она там что-то делает с внутренностями мотора. Помогает ли эта химия на самом деле? Проверить это можно лишь после полной разборки силового агрегата. Что же делать рядовому автомобилисту? Покорно ждать кончины «сердца» своей машины или верить рекламе на бутылочках с чудодейственными присадками?