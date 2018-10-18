Какое топливо восстанавливает мотор до состояния нового

Ответ на этот вопрос напрашивается: компании-производители бензина и дизтоплива могли бы сами, прямо на своих нефтеперерабатывающих заводах, добавлять в готовую продукцию проверенные и безопасные элементы, которые бы очищали топливную систему и камеру сгорания от нагара и прочих загрязнений.

Такую идею реализовала компания BP. Ее специалисты разработали и внедрили в производство моторного топлива технологию ACTIVE — по сути набор специальным образом подобранных компонентов, которые сначала очищают камеру сгорания мотора от загрязнений, а потом поддерживают ее в практически идеальном состоянии. Это ноу-хау компания уже внедрила на своих АЗС практически по всему миру — от США и Австралии до Германии и Великобритании. И теперь выводит ее и на российский рынок. Официальный старт продаж всей линейки бензинов и дизтоплива на бензоколонках BP в России назначен на 18 октября 2018 года.

Всего розничная сеть BP под управлением «Роснефти» насчитывает 122 многофункциональных автозаправочных комплекса, расположенных в Москве,Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде. И в ближайшие три года планируется ее расширение:

— Мы недавно разработали новый формат заправок BP, более компактный. И в ближайшее время начнем открывать их в Москве. Я думаю, что в течение ближайших трех лет мы откроем в Москве 10—15 таких точек, — рассказала вице-президент «Роснефти» Аврил Конрой на презентации горючего.

Технология ACTIVE обеспечивает высокий уровень защиты двигателя от образования отложений, и удаляет существующие отложения.