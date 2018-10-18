Какое топливо восстанавливает мотор до состояния нового

С 18 октября на АЗС компании BP стартовали продажи дизтоплива и бензинов, выпускаемых с применением технологии ACTIVE, очищающей мотор авто. До последнего времени такое горючее было доступно лишь на рынках США и Европы.
Алексей Батушенко

Любой мотор — что новый, что уже пожилой — очень не любит, когда в его камерах сгорания появляются посторонние отложения. Причиной их появления могут быть и не вполне качественное топливо, и специфические условия эксплуатации — например постоянная езда по пробкам. Нагар налипает на клапана, форсунки системы впрыска, свечи и прочие чувствительные места. Он состоит, преимущественно, из сажи и соединений металлов, присутствующих в составе присадок к бензину. Из-за подобного рода отложений клапана перестают обеспечивать мотору правильное дыхание. Покрытые отложениями форсунки не могут правильно распылять топливо по камере сгорания. Все это нарушает процесс сгорания в цилиндрах.

Двигатель теряет мощность, начинает «жрать» бензин или дизель, в ускоренном темпе выходит из строя катализатор, и т. д. Производители автохимии давно в курсе подобных проблем и предлагают автовладельцам свое решение. Заливаешь в бензобак своей машины жидкость из разрекламированного пузырька и она там что-то делает с внутренностями мотора. Помогает ли эта химия на самом деле? Проверить это можно лишь после полной разборки силового агрегата. Что же делать рядовому автомобилисту? Покорно ждать кончины «сердца» своей машины или верить рекламе на бутылочках с чудодейственными присадками?

Ответ на этот вопрос напрашивается: компании-производители бензина и дизтоплива могли бы сами, прямо на своих нефтеперерабатывающих заводах, добавлять в готовую продукцию проверенные и безопасные элементы, которые бы очищали топливную систему и камеру сгорания от нагара и прочих загрязнений.

Такую идею реализовала компания BP. Ее специалисты разработали и внедрили в производство моторного топлива технологию ACTIVE — по сути набор специальным образом подобранных компонентов, которые сначала очищают камеру сгорания мотора от загрязнений, а потом поддерживают ее в практически идеальном состоянии. Это ноу-хау компания уже внедрила на своих АЗС практически по всему миру — от США и Австралии до Германии и Великобритании. И теперь выводит ее и на российский рынок. Официальный старт продаж всей линейки бензинов и дизтоплива на бензоколонках BP в России назначен на 18 октября 2018 года.

Всего розничная сеть BP под управлением «Роснефти» насчитывает 122 многофункциональных автозаправочных комплекса, расположенных в Москве,Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде. И в ближайшие три года планируется ее расширение:

— Мы недавно разработали новый формат заправок BP, более компактный. И в ближайшее время начнем открывать их в Москве. Я думаю, что в течение ближайших трех лет мы откроем в Москве 10—15 таких точек, — рассказала вице-президент «Роснефти» Аврил Конрой на презентации горючего.

Технология ACTIVE обеспечивает высокий уровень защиты двигателя от образования отложений, и удаляет существующие отложения.

– Новая технология ACTIVE дает вам возможность ездить чуть-чуть больше, очищать двигатель и экономить на его обслуживании. Водитель сразу чувствует ее преимущество — как только нажимает на педаль газа. Технология ACTIVE такова, что с ней автовладельцу больше не требуется применять какие-либо присадки в топливо. Все, что нужно для отличной работы мотора заложено в новом топливе ACTIVE. Преимущества нашего нового топлива в том, что, в первую очередь, его качество обусловлено тем, что оно производится на мощностях «Роснефти». Оно всегда в наличии на наших АЗС и его применение полезно для двигателя, для экономии топлива и экологии, — считает Аврил Конрой.

Прежде чем запустить на рынок бензин и дизтопливо с технологией ACTIVE, научно-исследовательская команда BP в течение пяти лет работала над его созданием. Топливо BP с технологией ACTIVE испытано 110 различными тестовыми методами. В ходе испытаний горючее работало в двигателях в течение 50 000 часов, что соответствует более чем пяти годам непрерывной эксплуатации.

Многочисленные испытания новых бензинов BP с технологий ACTIVE показали следующие результаты борьбы с отложениями на деталях двигателя.

Так, например, за первые 60 часов работы двигателя как на топливе BP Ultimate 100 с технологией ACTIVE, так и BP Ultimate 95 с технологией ACTIVE из камеры сгорания удаляется до 77% имеющихся там отложений.

За тот же отрезок времени бензины с октановым числом 92 и 95 с технологией ACTIVE удаляют до 59% имеющихся отложений.

В ходе тестов было установлено также, что высокооктановый бензин BP Ultimate 100 с технологией ACTIVE повышает мощностные характеристики двигателя до 11%.

— Для не нового мотора хотя бы периодические заправки топливом ACTIVE могут стать хорошей возможностью продлить двигателю жизнь, — считает Игорь Моржаретто.

Дизельное горючее BP с применением технологии ACTIVE также показало впечатляющие результаты в борьбе с отложениями на деталях двигателя.

Так, при испытаниях, определяющих влияние того или иного типа топлива на изменение мощности двигателя, выяснилось, что дизель Ultimate с технологией ACTIVE способен восстановить мощность загрязненного отложениями двигателя с 95% до 99% за 32 часа, то есть дизель Ultimate с технологией ACTIVE за короткое время работы двигателя добивается восстановления практически всех заводских характеристик.

Кроме того, применение дизельного топлива BP Ultimate с технологией ACTIVE позволяет увеличить пробег автомобиля на 56 км. на одном топливном баке. А 95-й бензин BP Ultimate с технологией ACTIVE прибавляет до 12 км. запаса хода в пересчете на полный бак.

АЗС, бензин, двигатель, дизельное топливо, моторное масло
18 октября 2018
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