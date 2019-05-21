10 самых надежных подержанных автомобилей

Второе место досталось незнакомому нашим соотечественникам гибридному Lexus CT: он набрал 98,8% голосов. А вот на третьей строчке прописался Audi Q3, выходивший с 2011-го по 2018-й года, с 96,5% безупречных отзывов. Причем большинство тех, кто все-таки внепланово посещал сервис, жаловались в основном на сколы на ЛКП, и в меньшей степени — на проблемы с тормозами, мотором и электрикой.

На четвертой позиции оказался Mitsubishi ASX, сходивший с конвейера с 2010 года (96,3%). А пятерку лидеров замыкает «пятидверка» SEAT Leon 2013− 2019 годов производства (95,9%). Остальные позиции в ТОП-10 по порядку заняли: премиальный кроссовер Lexus RX (2009 — 2016 гг., 95,4%), дизельный Honda Civic (с 2012-го по 2017-й, 95%), «паркетник» Honda CR-V (выезжавший из заводских ворот с 2012 по 2018, 94,6%), Honda Jazz (2008 — 2015, 94,2%) и Volkswagen Touareg (2010 — 2018 гг., 94,1%).

Стоит напомнить, что в России в апреле спрос на подержанные авто вырос почти на 9% на фоне падения рынка новых машин (-2,7%). За прошедший месяц россияне приобрели 482 200 б/у «легковушек».