10 самых надежных подержанных автомобилей

Британское издание What Car, опросив более 18 000 владельцев машин с пробегом возрастом от четырех до десяти лет, опубликовало крайне полезный рейтинг. Стоит отметить, что большинство автомобилей из первой десятки лидеров либо были представлены на российском рынке, либо продаются и сейчас, причем семь из них — «японцы».
Итак, лидером хит-парада надежности назван компактный хетч Toyota Yaris (еще известный под именем Vitz), производимый с 2011 года по настоящее время. Оказалось, что никто из всех опрошенных владельцев этого маленького «японца» не жаловался ни на одну проблему.