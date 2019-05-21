10 самых надежных подержанных автомобилей

Фото: Toyota
По статистике, продажи подержанных автомобилей превышают объемы новеньких авто приблизительно в три раза. А ведь покупая «бэушку» хочется поменьше сидеть в автосервисе, и подольше наслаждаться поездками. Так, на основе большого соцопроса, был составлен ТОП-10 самых надежных «легковушек» с пробегом.
Светлана Ермолаева

Британское издание What Car, опросив более 18 000 владельцев машин с пробегом возрастом от четырех до десяти лет, опубликовало крайне полезный рейтинг. Стоит отметить, что большинство автомобилей из первой десятки лидеров либо были представлены на российском рынке, либо продаются и сейчас, причем семь из них — «японцы».

Итак, лидером хит-парада надежности назван компактный хетч Toyota Yaris (еще известный под именем Vitz), производимый с 2011 года по настоящее время. Оказалось, что никто из всех опрошенных владельцев этого маленького «японца» не жаловался ни на одну проблему.

Второе место досталось незнакомому нашим соотечественникам гибридному Lexus CT: он набрал 98,8% голосов. А вот на третьей строчке прописался Audi Q3, выходивший с 2011-го по 2018-й года, с 96,5% безупречных отзывов. Причем большинство тех, кто все-таки внепланово посещал сервис, жаловались в основном на сколы на ЛКП, и в меньшей степени — на проблемы с тормозами, мотором и электрикой.

На четвертой позиции оказался Mitsubishi ASX, сходивший с конвейера с 2010 года (96,3%). А пятерку лидеров замыкает «пятидверка» SEAT Leon 2013− 2019 годов производства (95,9%). Остальные позиции в ТОП-10 по порядку заняли: премиальный кроссовер Lexus RX (2009 — 2016 гг., 95,4%), дизельный Honda Civic (с 2012-го по 2017-й, 95%), «паркетник» Honda CR-V (выезжавший из заводских ворот с 2012 по 2018, 94,6%), Honda Jazz (2008 — 2015, 94,2%) и Volkswagen Touareg (2010 — 2018 гг., 94,1%).

Стоит напомнить, что в России в апреле спрос на подержанные авто вырос почти на 9% на фоне падения рынка новых машин (-2,7%). За прошедший месяц россияне приобрели 482 200 б/у «легковушек».

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21 мая 2019
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