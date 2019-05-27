Skoda представила четыре новинки

Ребята из Чехии презентовали новое семейство Skoda iV, созданное для объединения электрифицированной части продуктовой линейки. Тут же дебютировал первый вышедший в серии электромобиль бренда — ситикар Skoda CITIGOe iV, достигающий в длину всего лишь 3597 мм. «Малыш» вооружен 83-сильным электромотором и батарейкой емкостью 36,8 кВт/ч, позволяющей автомобилю проходить до 265 км пути.

Но у российских потребителей «зеленая» техника, скажем прямо, не пользуется популярность. А вот следующая новика наших соотечественников заинтересует гораздо больше — обновленный Skoda Superb с модернизированной полностью светодиодной оптикой и матричными передними фарами.

Компанию ему составил Superb во внедорожной версии Scout. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», увеличенный на 15 мм (всего лишь до 164 мм) клиренс, полный привод и дополнительную защиту мотора получила модель в кузове универсал. Ну и в дополнение к электрокару перед публикой предстал плагин-гибридный «Суперб» с шильдиком iV.