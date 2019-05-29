Skoda Superb подешевел после обновления

Чехи запустили обновленное семейство Skoda Superb на рынок. Флагманская модель впервые получила внедорожную версию Scout, избавилась от стартовой комплектации, и увеличила список базового оснащения. Какие ценники повесили на рестайлинговое авто?
Переживший обновление Skoda Superb представили в Братиславе 23 мая. Спустя практически неделю маркетологи бренда огласили ценники на посвежевшую модель, правда, пока для европейцев.
Как оказалось, базовая комплектация Active исчезла из прейскуранта на «Суперб». Зато авто в следующей версии Ambition с 149-сильным мотором обойдется в 689 900 чешских крон (1,93 млн. рублей по актуальному курсу), что, по сообщению издания auto.cz, на 35 000 меньше дореформенного ценника. Но стоит учитывать, что это на 30 000 крон больше прежнего минимального прайса.
При том среди оснащения автомобиля теперь уже в младшей версии появились светодиодная оптика и система бесключевого доступа. А вот передние сиденья с электроприводом исчезли, сменившись креслами с механической регулировкой.
Цена Skoda Superb в варианте Style тоже похудела: на 45 000 до 739 900 крон (2,07 млн. «деревянных»). Здесь начинку обогатили круиз-контролем, задней камерой и «мультимедийкой» с восьмидюймовым экраном и навигацией. В свою очередь подешевел автомобиль и в комплектации Sportline (1 073 900 крон, −69 000) с двухлитровым движком мощностью 272 л. с. и полным приводом.
Модель в роскошной комплектации Laurin & Klement прибавил в цене, а внедорожный Superb Scout оценили в 1 019 900 крон (2,86 млн. «целковых»). А мы будем надеяться, что на российском рынке автомобиль по-прежнему будет несколько дешевле, чем на своей родине.