Skoda Superb подешевел после обновления

При том среди оснащения автомобиля теперь уже в младшей версии появились светодиодная оптика и система бесключевого доступа. А вот передние сиденья с электроприводом исчезли, сменившись креслами с механической регулировкой.

Цена Skoda Superb в варианте Style тоже похудела: на 45 000 до 739 900 крон (2,07 млн. «деревянных»). Здесь начинку обогатили круиз-контролем, задней камерой и «мультимедийкой» с восьмидюймовым экраном и навигацией. В свою очередь подешевел автомобиль и в комплектации Sportline (1 073 900 крон, −69 000) с двухлитровым движком мощностью 272 л. с. и полным приводом.

Модель в роскошной комплектации Laurin & Klement прибавил в цене, а внедорожный Superb Scout оценили в 1 019 900 крон (2,86 млн. «целковых»). А мы будем надеяться, что на российском рынке автомобиль по-прежнему будет несколько дешевле, чем на своей родине.