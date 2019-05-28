Чем опасна летняя жара для масла в двигателе

Логично предположить, что масло оптимально работает при определенных температурах. Не зря же существует такое количество различных сортов этого вида смазок, рассчитанных на эксплуатацию в разных климатических условиях — 0W-30, 0W-20, 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-30 и прочие.

Каждой из этих марок масла соответствует комплекс стандартных параметров, главный из которых — вязкость при той или иной температуре. Чем она ниже, тем более густой делается смазка, чем жарче — тем ее вязкость ниже. Это, в первом приближении, справедливо как для минеральных масел, так и для синтетических.

С той оговоркой, что свойства «минералки» от температуры зависят гораздо более существенно — при морозе она густеет сильнее чем синтетическая смазка.

Нас в данном случае интересует вопрос, что происходит с моторным маслом, как изменяются его рабочие свойства, при повышенных температурах воздуха. Ведь характер работы любого устройства, механизма или материала при −25ºС и +35ºС в тени явно должен радикально отличаться.

Что касается стандартных автомобильных масел, то, например, обозначение 0W-30 говорит о том, что это маловязкая смазка, хорошо подходящая для машин, эксплуатируемых при очень низких температурах.