АВТОВАЗ раскрыл свежие подробности о новейшей LADA 4x4

Фото: АвтоВзгляд
В споре о том, какой окажется LADA 4x4 в новом поколении — настоящим универсальным внедорожником или типичным городским кроссовером — поставлена точка. Известны и примерные сроки запуска новинки.
Вячеслав Василенко

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу АВТОВАЗа Фабьен Гульми, работы над следующей генерацией LADA 4x4 ведутся полным ходом. И к радости поклонников модели, автомобиль сохранит завидные внедорожные повадки. По его словам, новая LADA 4x4 в кроссовер не превратится! Речь идет о создании современного внедорожника. Только вот о сроках появления г-н Гульми, увы, не сообщил.

- Новинка ждет своего часа, и появится она, конечно, не через 10 лет, но и не через два года, — заявил порталу «АвтоВзгляд» директор ро маркетингу АВТОВАЗа Фабьен Гульми.

Иными словами, новая «Нива» в серийном воплощении увидит свет не раньше, чем через пару лет. О чем, впрочем, еще на минувшем Московском автосалоне сообщил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис. Вот только далеко не факт, что до 2022 года планы локомотива российского автопрома останутся неизменными.

АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник
4 июня 2019
4435