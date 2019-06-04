АВТОВАЗ раскрыл свежие подробности о новейшей LADA 4x4

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу АВТОВАЗа Фабьен Гульми, работы над следующей генерацией LADA 4x4 ведутся полным ходом. И к радости поклонников модели, автомобиль сохранит завидные внедорожные повадки. По его словам, новая LADA 4x4 в кроссовер не превратится! Речь идет о создании современного внедорожника. Только вот о сроках появления г-н Гульми, увы, не сообщил.

- Новинка ждет своего часа, и появится она, конечно, не через 10 лет, но и не через два года, — заявил порталу «АвтоВзгляд» директор ро маркетингу АВТОВАЗа Фабьен Гульми.

Иными словами, новая «Нива» в серийном воплощении увидит свет не раньше, чем через пару лет. О чем, впрочем, еще на минувшем Московском автосалоне сообщил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис. Вот только далеко не факт, что до 2022 года планы локомотива российского автопрома останутся неизменными.