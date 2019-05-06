Неожиданный кроссовер АВТОВАЗа: как будет выглядеть новая LADA 4x4

Патентные рисунки один в один повторяют представленный в августе 2018 года на Московском автосалоне концепткар LADA 4х4 Vision: та же сложная рельефная выштамповка кузовных деталей, неординарная многоэтажная оптика, характерная для прототипов, распашные двери с выезжающими внешними ручками и панорамная крыша с У-образным остеклением. Как показывает практика, вряд ли что-то из вышеперечисленного переедет на новый серийный автомобиль.

Стоит напомнить, что еще в прошлом году экс-президент АВТОВАЗа Николя Мор рассказал порталу «АвтоВзгляд», что к 2021—2022 годам готовится две свежих модели. Одна из них и будет приемником уже подустаревшей LADA 4x4, «которая сохранит внедорожный потенциал». Не стоит исключать и того, что внедорожники в нынешней и будущей генерациях будут соседствовать друг с другом в шоу-румах.