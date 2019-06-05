Названы самые ходовые автомобили LADA в мае

Заводские аналитики отмечают, что на долю «Лад» на рынке новых легковых авто и легкого коммерческого транспорта к концу прошедшего месяца пришелся 21%. Кроме того, если посмотреть на статистику с начала года, то продажи Волжского автозавода составили 143 418 авто, что на 3,6% больше, чем в 2018 году.

Лидерство рейтинга внутри бренда (и хотя аналитики еще не отчитались об общей реализации машин, но, скорее всего, и лидерство общероссийского чарта) продолжает удерживать LADA Granta. За этот автомобиль рублем проголосовало 11 095 покупателей (+30,7%).

Стоит напомнить, что в семействе «Грант» на днях случилось пополнение: АВТОВАЗ представил LADA Granta Cross с увеличенным клиренсом и защитными пластиковыми молдингами по бокам. Продажи новинки стартуют 12 июня.

И как уже повелось, LADA Vesta, уехавшая от дилеров к покупателям в количестве 8818 машин (+14,9%), получила вторую строчку.