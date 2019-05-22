LADA Vesta подорожала почти на 200 000 рублей

С самого начала продаж ценник на LADA Vesta в базовой комплектации успел раздуться на 80 900 рублей. Так, изначально авто оценивали в 514 000 «деревянных», сейчас же — в 594 900. Кстати, максимальная цена на модель подскочила гораздо сильнее — на 192 400 «целковых», сообщают аналитики агентства «Автостат». Правда, здесь речь идет лишь о седане.

Напомним, что «четырехдверка» представлена для наших соотечественников в пяти комплектациях с двумя бензиновыми моторами — на выбор: 106-сильным объемом 1,6 л и 1,8-литровым, развивающим до 122 сил. Оба сочетаются как с пятиступенчатой «механикой», так и «роботом» с аналогичным количеством скоростей.

Между тем, в семействе «Весты», помимо обычного седана, есть еще пять моделей: LADA Vesta Cross, укомплектованная внедорожным обвесом и 17-дюймовыми колесными дисками, универсалы SW и SW Cross, битопливная CNG и последняя новинка — Vesta Sport со 145-сильным движком и яркими элементами дизайна.