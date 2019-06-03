Сколько денег потратили россияне на новые автомобили в 2019 году

Лидером финансового рейтинга стала компания KIA, за чью продукцию за указанное время выложили 96 млрд. рублей (+11%). Стоит отметить, что этот корейский бренд в хит-параде популярности занял лишь вторую строчку (72 801 машина, +1%).

Второе место досталось Toyota: за «японцев» отдали 78 млрд. (+9%). Причем ребята из Страны восходящего солнца оказались на шестом месте по количеству проданных авто (30 074 экземпляра, +2%). Тройку лидеров замыкает отечественная LADA с показателем в 72 млрд. «целковых» — бессменный лидер рейтинга продаж в РФ (114 679 машин, +4%).

За ними следуют Hyundai и три немецких автостроителя: Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen. На «легковушки» этих марок затратили от 70 млрд. до 50 млрд. рублей, сообщают аналитики агентства «Автостат».

Стоит напомнить, что такой стабильный рост потраченных на автомобили денег — результат постоянно раздувающихся ценников. И уже не очень понятно, чем объясняется эта бесконечная переоценка авто — из-за НДС уже повышали, рубль — ведет себя хорошо. Может быть, это уже просто вошло в привычку?