LADA Granta одновременно подорожала и подешевела

Фото: LADA
Автомобили семейства LADA Granta получили свежие ценники. В это, конечно, трудно поверить, но модель в одной из комплектаций подешевела, правда, при этом в другой — подорожала. Какие «Гранты» стало выгоднее покупать?
Светлана Ермолаева

LADA Granta независимо от типа кузова в комплектации Comfort, укомплектованная 98-сильным мотором, работающим в паре с четырехступенчатым «автоматом» отныне обойдется на 10 000 дешевле. Теперь такой седан оценивается в 586 500 рублей, за лифтбэк и хетч придется выложить 601 500, а универсал уедет от дилера за 611 500 «целковых». Причем Granta Comfort с пятискоростной МКП или с «роботом» сохранили старые ценники.

В противовес этому «Гранта» в старших версиях Luxe и Luxe/Prestige прайс подняла, но лишь на символическую 1000 рублей. Во всех остальных комплектациях модель оценивается по-прежнему: покупка самого бюджетного седана с младшим движком, сочетающимся с «механикой», выливается в 434 900 рублей.

Стоит напомнить, что последний раз обновление прейскуранта на эту модель наблюдалось в январе, собственно, как и у большинства автомобилей, представленных на российском рынке. Тогда авто подорожало на 15 000 «деревянных».

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25 апреля 2019
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