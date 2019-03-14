Выход нового Chevrolet Corvette отложили из-за слишком мощного мотора

И вновь, ссылаясь на инсайдерские источники, издание TheDrive, сообщает, что Chevrolet Corvette восьмой генерации задерживается с премьерой. В этот раз проблема в том, что движок среднемоторного спорткара в самой экстремальной версии настолько мощный, что не выдерживает алюминиевая рама. Она деформируется, а вместе с ней сминается стеклопластиковая крышка моторного отсека.

Предполагается, что сердце Chevrolet Corvette C8 — производительный 5,5-литровый V8 в паре с электромотором. По некоторым данным, силовая установка развивает 900—1000 л. с. Пока точные технические характеристики новинки держатся в тайне, но ходят слухи просто о невероятной динамике новинки. По некоторым данным, специалистам концерна GM даже приходится проводить совещания с юристами, не станет ли слишком рискованным выход такого автомобиля на рынок.

Первоначально говорилось, что «американец» дебютирует в январе на мотор-шоу в Детройте. Потом все ждали новинку на Женевском автосалоне. Но автомобиль по-прежнему встречается только в камуфляже на шпионских фотоснимках.