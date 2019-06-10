Почему с 1 июня тюнингом автомобиля лучше не заниматься

Еще пара лет — и нас будут штрафовать за ароматизатор воздуха, висящий на зеркале заднего вида. А что — внесение изменения в конструкцию налицо, да еще не разрешенное — обзор загораживает. Но шутки — шутками, а с 1 июня вступило в силу правительственное постановление, в очередной раз крайне затрудняющее жизнь любителям стайлинга и афтермаркета. Во всех его «засадах» разобрался портал «АвтоВзгляд».

Чтобы сегодня узаконить тюнинг любимой «ласточки», нужно обратиться в аккредитованную лабораторию и получить предварительное заключение, что предполагаемые изменения возможны. Затем с этим заключением и сопутствующими документами наносите визит в подразделение Госавтоинспекции за разрешением на проведение работ. Тут вам могут отказать, сославшись на новое положение, об этом ниже.

После получения разрешения — едете в автосервис, делаете то, что собирались сделать по предварительному заключению, потом проходите техосмотр и снова отправляетесь в аккредитованную лабораторию для проверки содеянного. Наконец, возвращаетесь в ГИБДД, где, если все нормально, вам выдадут документ, на основании которого вы должны будете в течение 10 суток внести изменения в ПТС.

В принципе, по этому тернистому пути любителям улучшайзинга нужно было пройти и до 1 июня. Однако теперь терний добавили…