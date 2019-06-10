Почему с 1 июня тюнингом автомобиля лучше не заниматься

Фото avto.goodfon.ru
Складывается впечатление, что тюнинг машины — одно из самых опасных в смысле безопасности дорожного движения деяний, совершаемых автовладельцами. А иначе как объяснить все усложняющиеся и усложняющиеся правила регистрации тех или иных переделок в авто?
Дмитрий Цыпкин

Еще пара лет — и нас будут штрафовать за ароматизатор воздуха, висящий на зеркале заднего вида. А что — внесение изменения в конструкцию налицо, да еще не разрешенное — обзор загораживает. Но шутки — шутками, а с 1 июня вступило в силу правительственное постановление, в очередной раз крайне затрудняющее жизнь любителям стайлинга и афтермаркета. Во всех его «засадах» разобрался портал «АвтоВзгляд».

Чтобы сегодня узаконить тюнинг любимой «ласточки», нужно обратиться в аккредитованную лабораторию и получить предварительное заключение, что предполагаемые изменения возможны. Затем с этим заключением и сопутствующими документами наносите визит в подразделение Госавтоинспекции за разрешением на проведение работ. Тут вам могут отказать, сославшись на новое положение, об этом ниже.
После получения разрешения — едете в автосервис, делаете то, что собирались сделать по предварительному заключению, потом проходите техосмотр и снова отправляетесь в аккредитованную лабораторию для проверки содеянного. Наконец, возвращаетесь в ГИБДД, где, если все нормально, вам выдадут документ, на основании которого вы должны будете в течение 10 суток внести изменения в ПТС.

В принципе, по этому тернистому пути любителям улучшайзинга нужно было пройти и до 1 июня. Однако теперь терний добавили…

Фото carid.com

С 1 июня 2019 года фотографиями для экспертиз вы не отделаетесь: машину нужно будет свозить в лабораторию, которых в стране всего 15, два раза. Кроме того, ужесточены пункты, по которым ГИБДД может отказать в регистрации новаций, даже если у вас на руках есть все документы.
Какие изменение нужно регистрировать? По сути — любые, вносящие изменение в конструкцию автомобиля — даже не предусмотренные производителем колеса и шины. Поставили резину чуть шире, чем предусмотрено заводом — вперед, по описанному выше маршруту.

А почему могут отказать? Если изменения повлекут уничтожение VIN-номера и изменение базы автомобиля. Согласно новому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», на котором и базируется правительственное постановление, «база транспортного средства — расстояние между центрами колес осей при максимальной массе т/с». А значит, удлинить кузов нельзя, как и сделать, например, из седана купе. Самодельные лимузины? Забудьте.

Еще вам наверняка откажут в тюнинге, если планируется «замена кузова (частей кузова) легкового автомобиля или автобуса, кабины (частей кабины) грузового автомобиля и (или) шасси транспортного средства на кузов (части кузова), кабину (части кабины) и (или) шасси, которые не предусмотрены маркой транспортного средства».

Фото auto.yuga.ru

Из того же регламента можно сделать вывод, что бампера к кузову не относятся и обвесы ставить все еще можно. С оговорками, конечно. Но вот что вообще относится к кузову — из регламента понять довольно сложно. Если домысливать отдельные положения, получается, что только то, что сварено вместе и является несущей конструкцией, включая и некоторые другие части. Двери к кузову не относятся, отделяемые крылья тоже. Капот и крышка багажника — также. Вопрос есть к передней поперечине или рамке радиатора, которую в разговоре обычно называют «телевизором». На многих моделях она не сварная, а привернута на болтах.

Любопытно, но что такое «марка т/с» — в регламенте не указывается. Но в ОТТС (одобрение типа транспортного средства) марка — это производитель. Интересен также вопрос с лебедками, которые могут попасть под понятие «грузоподъемное оборудование», которое оформить намного сложнее.
Как власти узнают, что ваша «тачка» переоборудована? Дело в том, что на автомобили есть вышеупомянутый ОТТС, где прописаны характеристики, комплектация, приведены схемы. Например, известен случай, когда гаишники остановили Subaru Impreza, выходящую с завода с задним антикрылом. Владелец поменял антикрыло на похожее от другой модификации. И даже такая мелочь повлекла наложение штрафа.

Фото 24techno-guide.ru

Здесь, правда, существует лазейка — если на авто нет ОТТС, следовательно, и доказать внесение изменений практически невозможно. Судебные прецеденты уже были: Фемида принимала сторону автовладельцев. В основном ОТТС нет на автомобили, ввезенные из других стран через таможню и на авто до 1999 года выпуска. Посмотреть — имеется ли ОТТС на конкретную модель можно на сайте Росстандарта.

В постановлении есть также слова про общий реестр экспертиз и изменений, который, правда, еще не готов. В целом же документ, который так долго готовили для упрощения регистрации тюнинга, еще больше закрутил гайки, а остаться без своего автомобиля вы можете даже за то, что установили диски на один дюйм больше.

ГИБДД, тюнинг
10 июня 2019
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