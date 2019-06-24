Французы избавляются от яркого Citroёn C4 Cactus

В интервью изданию Top Gear один из топ-менеджеров бренда рассказал, что Citroёn C4 Cactus завершает свой производственный цикл. Его место займет совершенно новое авто гольф-класса с новым дизайном и именем. Модель уже находится в разработке, так что долго ждать не придется. Само название Cactus не канет в Лету: скорее всего его еще будут использовать для машин в других сегментах.

Напомним, что C4 Cactus впервые представили публике в 2014 году. Автомобиль в начале своей карьеры позиционировали как кроссовер, но позже о нем начали говорить, как о хетчбэке, что, в общем-то, гораздо ближе к истине.

В 2017-м C4 Cactus обновился, растеряв защитные пластиковые молдинги Airbump. Но зато на вооружении модели появились 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 130 л. с. и дизель, развивающий до 120 сил. В этом виде Cactus и представлен на данный момент в Европе. До россиян авто так и не добралось, хотя и было обещано взамен кроссовера Citroёn C4 Aircross.