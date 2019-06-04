Объявлен российский ценник на кроссовер Citroёn C5 Aircross

Совершенно новый Citroёn C5 Aircross представлен россиянам в трех комплектациях: Live, Feel и Shine. Независимо от версии модель вооружили парой турбированных моторов. Один из них — 150-сильный бензиновый движок объемом 1,6 л, комбинированный с шестискоростным «автоматом». Кроме него в распоряжении автомобиля есть двухлитровый дизель мощностью 180 л. с., работающий в паре с восьмидиапазонной АКП.

По умолчанию C5 Aircross оснащен виртуальной «приборкой» диагональю 12,3 дюйма и информационно-развлекательной системой с восьмидюймовым экраном и шестью динамиками. Добавьте к этому круиз-контроль, датчики дождя и света, а также задние парктроники, шесть айрбэгов и основной набор систем активной безопасности. Ценник на такой кроссовер в базе и с бензиновым агрегатом под капотом стартует от 1 875 000 рублей. Авто с более производительным дизельным мотором оценивается в 2 115 000 «целковых».

Напомним, что в длину «паркетник» достигает 4,5 м, в ширину — 1,85 м при ширине в 1,69 м и колесной базе в 2,73 м. В обычном положении кресел багажник вмещает до 720 л поклажи, а со сложенными второго ряда его объем увеличивается до 1630 л.