Названа дата премьеры обновленного Citroёn C4 Cactus

Любопытно, что в официальном анонсе говорится о презентации посвежевшего «хетчбэка C4 Cactus» — то есть французы больше не позиционируют эту модель как кроссовер. Кроме того, ранее некоторые зарубежные СМИ писали, что обновленный Citroёn C4 Cactus сменит свое название на C4 All-court, однако представители компании эту информацию опровергли

Судя по фотографии, опубликованной Citroёn, переживший рестайлинг C4 Cactus, лишился защищающих от мелких повреждений накладок Airbump. Никаких других подробностей об автомобилей пока нет.

Как сообщает французское издание Caradisiac, премьера обновленного Citroёn C4 Cactus состоится на специальном мероприятии 26 октября. Напомним, что в России на сегодняшний день «Кактус» не продается. О планах производителя по выводу модели на наш рынок ничего не известно.