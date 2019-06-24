В России отзывают 1000 автомобилей Mazda из-за неполадок в моторе

Бракованные айрбэги производства фирмы Takata стали чуть ли ни традиционной причиной отзыва автомобилей Mazda. Только в прошлом году неисправность в этих подушках безопасности нашил более чем у 90 000 «японцев». Но на этот раз в дилерские сервисы позвали хозяев 938 машин бренда из-за недочета в дизельных моторах. Под сервисное мероприятие попали седаны Mazda6 и кроссоверы Mazda CX-5, проданные c апреля 2013-го по август 2018 года.

Заводские специалисты обнаружили, что заслонка впускного клапана со временем может застревать в закрытом положении из-за нагара. В крайнем случае такое положение дел приведет к заглохшему двигателю.

Напомним, чтобы понять, какие конкретно авто участвуют в кампании, достаточно заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы». Там в общем доступе выложен перечень VIN бракованных «четырехдверок» и «паркетников». Если идентификационный номер совпал с одним из списка, нужно связаться с любым официальным дилером и записаться на ремонт. Все запчасти и работы, связанные с проблемой, производитель предоставляет бесплатно.