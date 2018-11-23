Подушки небезопасности: Mazda отзывает в России больше 60 000 автомобилей

Фото: Mazda
Российский офис компании Mazda объявил об отзыве 62 357 автомобилей из-за неисправных пассажирских подушек безопасности. Под акцию попали четыре модели: компактная Mazda2, среднеразмерный седан Mazda6, кроссовер Mazda CX-7 и пикап Mazda BT-50, которые были проданы с мая 2006 года по ноябрь 2014-го.
Светлана Ермолаева

Уже не первый раз причиной сервисной кампании Mazda становится неисправность фронтальных подушек безопасности. Скорее всего, речь идет об отголосках глобального скандала с бракованным изделиям японской Takata.

В официальном сообщении об отзыве упомнается, что высокая влажность может разрушить корпус газогенератора айрбэга. Из-за этого при столкновении подушка не срабатывает должным образом, а газогенератор попросту взрывается. При самом печальном стечении обстоятельств металлические и пластиковые осколки могут травмировать пассажира и водителя или даже привести к летальному исходу.

Представители Mazda оповестят всех владельцев автомобилей с опасным дефектом письменно или по телефону и пригласят в сервис для бесплатной замены опасного узла. Автовладельцы могут и самостоятельно узнать, попадает ли авто под отзыв, заглянув на сайт «Росстандарта». Там опубликован список идентификационных номеров неисправных машин. При совпадении VIN-номера конкретного авто с одним из присутствующих в этом списке, следует сязаться с официальным дилерским центром Mazda и записаться на процедуру бесплатной замены неисправного газогенератора на кондиционный

ущерб, автопродажи, дилеры, безопасность дорожного движения, седан, подержанные авто, кроссоверы, vin-номер, автосервис, ремонт, пикапы
23 ноября 2018
161