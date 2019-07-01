Появились свежие подробности о новом Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe нового, пятого по счету поколения попал в объективы шпионских фотокамер во время дорожных тестов еще в сентябре прошлого года. А вот и порция свежачка!

И стоит начать с того, что новый Tahoe построят на модульной платформе GM T1. Автомобиль обзаведется задней независимой подвеской, что, как минимум, улучшит управляемость машины. А еще увеличится внутреннее пространство, включая объем багажного отделения.

Ожидается, что авто получит не только V6 объемом 3,6 л, но и еще два мотора V8 — на 5,3 л и 6,2 л. По некоторым данным, дебют новинки состоится до конца текущего года.

Если говорить о модели в текущей версии, то для отечественных покупателей «проходимец» оснащен 6,2-литровой «восьмеркой» мощностью 426 л. с. — без альтернативы. Движок выступает в паре с восьмискоростным «автоматом». Ценник стартует от 4 490 000 рублей.