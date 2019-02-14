В России резко подскочили цены на Chevrolet Tahoe и Traverse

Chevrolet Tahoe на отечественном рынке представлен в двух вариантах исполнения. В движение авто приводит мотор V8 объемом 6,2 л и мощностью 426 л. с., агрегатированный с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Тем, кто надумал приобрести Chevrolet Traverse повезло чуть больше: «паркетник» подорожал на 70 000 рублей. Теперь за него придется выложить от 3 390 000 «деревянных». Кроссовер также предлагают в двух комплектациях, а под его капотом установлен 6,3-литровый бензиновый V6 с отдачей в 318 «лошадей», выступающий в паре с девятискоростной АКП.

Стоит напомнить, что последний раз американцы переоценивали обе модели в сентябре прошлого года. Мало того, что тогда скачок достиг аж 170 000 рублей нехависимо от версии, но и по какой-то причине и бнедорожник и кроссовер «потеряли» стартовые комплектации LE, от чего базовый ценник номинально вырос.