Представлен кабриолет Bentley Continental GT в лимитированной версии

Последней частью «трилогии» стал Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition. На это произведение автостроителей вдохновил тот же Blower, но уже выступавший под номером «1». Автомобиль в 1932 году установил рекорд скорости на трассе Бруклендс в графстве Суррей. За рулем тогда тоже был Тим Биркин, и ему удалось добиться 220,5 км/ч. Стоит отметить, что рекорд продержался потом еще два года.

Continental GT Convertible Number 1 Edition соберут всего в 100 экземплярах. Эксклюзивный кабриолет предложат в двух вариантах окраски кузова — алом Dragon Red II или черном Beluga.

Отличить новинку можно по большой цифре 1 на решетке радиатора, а также по эмблемкам на передних крыльях, покрытым 18-каратным золотом. А в салоне на поворотном экране мультимедийной системы дизайнеры расположили небольшое регулировочное колесо, выплавленное из фрагмента поршня оригинального «первого номера».