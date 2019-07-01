Представлен кабриолет Bentley Continental GT в лимитированной версии

Фото: Bentley
Британцы продолжили отмечать столетний юбилей, представив миру кабриолет Bentley Continental GT Convertible в версии Number 1 Edition. Автомобиль традиционно собран вручную на единственном заводе бренда в английском Крю и доработан мастерами придворного ателье Mulliner.
Светлана Ермолаева

Компания Bentley в честь круглой даты выпустила уже три новинки. До этого англичане представили роскошный седан Mulsanne W. O. Edition Bentley, в чьей поистине королевской отделке интегрирован кусочек самого настоящего коленчатого вала от Bentley 8 Litre — последней модели бренда, разработанной его основателем Уолтером Оуэном Бентли (W. O. Bentley).

Вторым авто в праздничной серии стало купе Bentley Continental GT Number 9 Edition, посвященное гоночному автомобилю Blower с номером «9» на борту: болид в 1930 году участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана», а за его штурвалом был один из пилотов Bentley Boys — сэр Генри Ральф Стэнли «Тим» Биркин.

Последней частью «трилогии» стал Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition. На это произведение автостроителей вдохновил тот же Blower, но уже выступавший под номером «1». Автомобиль в 1932 году установил рекорд скорости на трассе Бруклендс в графстве Суррей. За рулем тогда тоже был Тим Биркин, и ему удалось добиться 220,5 км/ч. Стоит отметить, что рекорд продержался потом еще два года.

Continental GT Convertible Number 1 Edition соберут всего в 100 экземплярах. Эксклюзивный кабриолет предложат в двух вариантах окраски кузова — алом Dragon Red II или черном Beluga.

Отличить новинку можно по большой цифре 1 на решетке радиатора, а также по эмблемкам на передних крыльях, покрытым 18-каратным золотом. А в салоне на поворотном экране мультимедийной системы дизайнеры расположили небольшое регулировочное колесо, выплавленное из фрагмента поршня оригинального «первого номера».

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1 июля 2019
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